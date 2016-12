Aus der Geschichte des Alexandrow-Ensembles

Alexander Wassiljewitsch Alexandrow (1883-1946) hatte am Konservatorium von St. Petersburg sakrale Musik studiert und wurde 1922 Lehrer für Musiktheorie am Konservatorium in Moskau. 1928 gründete er das Gesangs- und Tanz-Ensemble der Roten Armee unter dem Namen “Alexandrow-Ensemble”. Es bestand zunächst aus 12 Soldaten. Als Komponist bearbeitete Alexandrow auch Volkslieder und vertonte einige der bekanntesten sowjetischen Lieder, darunter “Der heilige Krieg” und die “Hymne der Sowjetunion”.

“Der heilige Krieg”

Das Lied “Der heilige Krieg” (russ.: Священная война) schrieb Wassili Lebedew Kumatsch unmittelbar nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941. Gleich in den ersten Stunden nach Kriegsbeginn legte ein politischer Offizier der Roten Armee dieses Gedicht, das in diesen Tagen auch in der Prawda und in der Armeezeitung “Roter Stern” erschien, dem Chorleiter Alexandrow vor und drängte ihn zu einer Vertonung. Wie Jewgeni Alexandrow, ein Enkel des Musikers, berichtet, habe Grossvater seinen Tee stehen lassen und sich sogleich ans Klavier gesetzt. Und noch am gleichen Abend sei es mit den Proben los gegangen. Am folgenden Tat, dem 26. Juni 1941, erlebte das Werk seine Uraufführung auf dem Belorussischen Bahnhof in Moskau bei der Verabschiedung von Freiwilligen an die Front. Der Eindruck des Liedes auf die Zuhörer war gewaltig. Zuerst herrschte Grabesstille. Und dann folgte donnernder Applaus und der Chor musste das Lied wieder und wieder singen. Das ganze Konzert bestand aus diesem einzigen Lied. Die Soldaten wollten es sich einprägen und sangen es auf dem Weg an die Front.