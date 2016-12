MonatsgehÃ¤lter: Beijing mit 1353 Euro auf Platz eins

29.12.2016

German.China.org

Bei den Monatsgehältern vor Steuerabzug schlägt Beijing 34 weitere Großstädte in China. Die Angestellten in der chinesischen Hauptstadt verdienen durchschnittlich 9835 Yuan (1353 Euro). Das ergab ein Bericht, den das Institut für Sozialwissenschaften der Universität Peking und Zhaopin.com, eine chinesische Personalvermittlungswebsite, veröffentlicht haben.

Shanghai und Shenzhen folgten mit 8692 Yuan bzw. 8315 Yuan auf den Plätzen zwei und drei.

Das durchschnittliche Monatsgehalt für alle 34 untersuchten Städte lag bei 7233 Yuan, eine leichte Steigerungim Vergleich zu den 7018 Yuan des ersten Quartals.

Es zeigte sich, dass bei über 46 Prozent der Stellenangebote in Beijing in diesem Winter ein Monatsgehalt von mehr als 8000 Yuan angeboten wurde.

Mit einem Gehalt von 14.607 Yuan finden sich die am besten bezahlten Jobs in der Hauptstadt in den Bereichen professionelle Dienstleistungen und Beratung, gefolgt vom Mietsektor mit 12.976 Yuan.

Die zehn am höchsten bezahlten Jobs in Beijing überschritten alle die 10.000-Yuan-Marke und finden sich häufig in internetnahen Branchen. Vier der fünf wettbewerbsfähigsten Jobs befanden sich im Internetsektor.

Ein älterer Bericht des Ministeriums für Personalverwaltung und soziale Absicherunghatte ergeben, dass Beijing von 28 Städten den höchsten Mindeststundenlohn zahlt, er liegt bei 21 Yuan.