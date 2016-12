Zur Eliminierung des Parteiprinzips

Der folgende Brief von Robert Steigerwald stammt aus dem Jahr 2012. Darin geht es um das kommunistische Parteiverständnis und dessen Revision durch Mitglieder der DKP, die den sogenannten Thesen anhängen. Die Diskussion darüber in der DKP ist heute viel weiter als vor vier Jahren. Die Ergebnisse des 20. und 21. Parteitags sind Ausdruck eines Klärungsprozesses, der die DKP zu klareren kommunistischen, marxistisch-leninistischen Positionen (zurück) geführt hat. Die „Thesen“ hatten in der DKP nie eine Mehrheit. Heute hält nur noch eine kleine Minderheit daran fest. Aber zwischen ihr und der Mehrheit der Partei hat sich der Gegensatz nicht verkleinert, sondern verfestigt. Die Minderheit organisiert sich mittlerweile als statutenwidrige Fraktion.

Unabhängig von den konkreten Umständen des Jahres 2012, die Robert Steigerwald zu seiner Kritik veranlasst haben, sind seine Argumente daher höchst aktuell.

Wir übernehmen Steigerwalds Brief via Beate Landefelds Blog und haben die dortigen Diskussionsbeiträge dazu angehängt.