Das Elend der Strategiedebatte

Seit einiger Zeit diskutieren Kommunistinnen und Kommunisten wieder über den Weg zum Sozialismus. Thema der Diskussionsbeiträge ist die Frage nach möglichen Übergängen zum Sozialismus, wie sie in der DKP-Programmatik seit ihrer Gründung formuliert wurden und wie sie im Parteiprogramm von 2006 im Kapitel „Unser Weg zum Sozialismus” zusammengefasst sind. Darin werden drei Entwicklungsstadien bzw. Kampfetappen formuliert, die ineinander übergehen: Die DKP kämpft demnach heute gegen die Rechtsentwicklung in unserer Gesellschaft und für eine Wende zu sozialem und demokratischem Fortschritt. Dieser Kampf kann in eine Periode antimonopolistischer-demokratischer Umgestaltungen münden, in deren Verlauf wiederum der Kampf um revolutionäre Veränderungen aufgenommen werden kann. So heißt es im Parteiprogramm: „Die DKP hält es für möglich und notwendig, dass im Ergebnis des antimonopolistischen Kampfes solche und andere antimonopolistisch-demokratische Umgestaltungen durchgesetzt werden, die zur Zurückdrängung der Allmacht des Monopolkapitals und zur Erweiterung der Einflussnahme der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten führen und so dazu beitragen können, den Weg für den weiteren Kampf um den Sozialismus freizumachen” (1). Antimonopolistischer Kampf, antimonopolistische und die sozialistische Umwälzung werden darin als miteinander verbundene Entwicklungsstadien in einem einheitlichen Prozess verstanden. Im Programm heißt es wörtlich: „Die DKP ist stets davon ausgegangen, dass die antimonopolistische und die sozialistische Umwälzung miteinander verbundene Entwicklungsstadien in dem einheitlichen revolutionären Prozess des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus sind” (2).

Insbesondere der letzte Satz soll im Folgenden im Fokus stehen. Denn der Zusammenhang der genannten Entwicklungsstadien, zwischen Abwehrkämpfen, antimonopolistischem und sozialistischem Kampf kann natürlich allgemein behauptet werden; für eine lebendige Debatte ist es jedoch bedeutsamer, wenn der darin enthaltene dialektische Entwicklungsgedanke konkret herausgearbeitet wird. Und zwar konkret in dem Sinne, wie Lenin es im Jahr 1913/14 über die Strategie der Kommunistinnen und Kommunisten ausgedrückt hat: „Nur die objektive Berücksichtigung der Gesamtheit der Wechselbeziehungen ausnahmslos aller Klassen einer gegebenen Gesellschaft”, so schrieb er, „und folglich die Berücksichtigung der objektiven Entwicklungsstufe dieser Gesellschaft, wie auch der Wechselbeziehungen zwischen ihr und anderen Gesellschaften“ kann als Grundlage für eine richtige Strategie und Taktik der fortgeschrittenen Klasse dienen. Bei der Bestimmung der Strategie müssten „alle Klassen und alle Länder nicht in ihrer Statik, sondern in ihrer Dynamik betrachtet [werden], d. h. nicht im starren Zustand, sondern in der Bewegung (deren Gesetze den ökonomischen Existenzbedingungen jeder Klasse entspringen)“ (3).

Der folgende Diskussionsbeitrag knüpft hieran an. Er ist ein Versuch, die Diskussion um unsere strategischen Grundlagen sowie um Perspektiv- und Übergangsforderungen wieder stärker in Zusammenhang mit einer marxistischen Klassenanalyse zu bringen. Dieses Ergebnis soll durch die Kritik zweier Diskussionsstränge erreicht werden, die nach der hier vertretenen Auffassung eben nicht Lenins Anforderung genügen, die konkreten Widersprüche herauszuarbeiten, die unserer kapitalistischen Gesellschaft innewohnen und die ihre Bewegung bestimmen. Lenin fordert uns auf, dialektisch zu denken, und zwar nicht im idealistischen Sinne aus ewigen Wahrheiten deduzierend, sondern im materialistischen Sinne, also von realen Widersprüchen in unserer Gesellschaft ausgehend und sie herausarbeitend.

I. Die Frage der Aktualität der antimonopolistischen Strategie

Ein Diskussionsstrang der letzten Zeit wirft die Frage auf, ob die Vorstellung von antimonopolistischen Übergängen, wie sie in der DKP-Programmatik skizziert werden, noch zeitgemäß ist. Verbunden wird dies zumeist mit einer Kritik an der Orientierung auf Bündnisse, die zumindest der Anlage nach bis in die nicht-monopolistische Bourgeoisie hineinreichen können. Widersprüche zwischen Monopolkapital einerseits sowie kleiner und mittlerer Bourgeoisie andererseits werden dagegen als taktische Differenzen interpretiert, die in Einzelfällen taktisch genutzt werden könnten. Eine antimonopolistische Bündnisstrategie wird aber abgelehnt, da die gemeinsamen Interessen zwischen Monopolkapital und nicht-monopolistischer Bourgeoisie überwiegen würden (4).

Die Unterscheidung von Monopolkapital einerseits und kleiner oder mittlerer Bourgeoisie andererseits ist jedoch nicht zu vergleichen mit anderen Konfliktlinien innerhalb der herrschenden Klasse, wie sie sich z.B. in der Konkurrenz der Kapitalien unterschiedlicher Branchen äußern und die mit Hilfe des Staates, des „ideellen Gesamtkapitalisten“ (F. Engels), zu einem ideellen Gesamtinteresse der herrschenden Klasse vermittelt werden können. Vielmehr entsteht der Leninschen Imperialismustheorie zufolge im Monopolkapitalismus – im Unterschied zum Kapitalismus der freien Konkurrenz – ein neues Herrschafts- und Gewaltverhältnis, in dem die Monopole ihre dominierende Stellung nutzen, um sich sinkenden Profitraten dauerhaft zu entziehen. An die Stelle bloß industrieller Kapitalisten, die ihr Kapital in erheblichem Umfang in Industrieanlagen, d.h. in der Güterproduktion gebunden haben und vor allem an einer Ausweitung ihrer Absatzmärkte interessiert sind, tritt das Finanzkapital, das in weltweite Konkurrenz um die rentabelsten Kapitalanlagemöglichkeiten tritt. Der Staat realisiert mit seiner Politik in einem immer größeren Maße die Expansionsinteressen des Finanzkapitals, gegebenenfalls auch gegen die Interessen anderer Teile der Bourgeoisie. Deutlich wird das auch politischer Ebene: Der Drang zur Expansion, nach Unterordnung der gesamten Gesellschaft unter die Interessen des Finanzkapitals, führt zur Aushöhlung der bürgerlichen Demokratie, zu nationalem Chauvinismus, zur wirtschaftlichen und militärischen Unterwerfung anderer Nationen, d.h. zu Krieg.

Die historischen Erfahrungen antifaschistischer und antiimperialistischer Bündnisse (wie z.B. während des spanischen Bürgerkriegs 1936-39) belegen, dass demokratische Bündnisse zur Abwehr einer aggressiven Politik im Interesse des Finanzkapitals möglich sind. Der Bruchpunkt zwischen Finanzkapital und nicht-monopolistischen Schichten ergab sich, weil in entscheidenden Fragen divergierende, d.h. entgegengesetzte politische Interessen bestanden: In ihrem Verhältnis zur Arbeiterklasse, zur bürgerlichen Demokratie, in der Frage Krieg und Frieden. Diese Differenzen ermöglichen bis heute Bündnisse in der Friedensfrage / in der antimilitaristischen Arbeit, in der antirassistischen / antifaschistischen Arbeit, sie ermöglichen allgemein unsere Bündnispolitik im Kampf gegen Demokratieabbau und Krieg. Der Grund für diese Bündnisse und ihr Zustandekommen sind Differenzen zwischen nicht-monopolistischer Bourgeoisie und Finanzkapital – und diese Differenzen sind der Grund dafür, dass die Verbindung von demokratischem und sozialistischem Kampf im Imperialismus keine zeitweilige „taktische“, sondern eine beständige Frage ist. Je besser diese Bündnisarbeit ist, je stärker sie das Finanzkapital als Hauptgegner und Ursache reaktionärer Tendenzen adressiert, umso stärker fällt auch der Widerstand gegen repressive Maßnahmen des Staates gegen fortschrittliche Bewegungen aus. Gerade aber in einer Zeit der zunehmenden innerimperialistischen Widersprüche und der zunehmenden reaktionären Tendenzen ist der demokratische Kampf kein bloßer Seitenaspekt, sondern ein zentrales Kampffeld, in der ein Bündnis zwischen Arbeiterklasse und anderen nicht-monopolistischen Schichten hergestellt werden kann.

Darüber hinaus ist der Begriff des Finanzkapitals nach wie vor einer der Schlüsselbegriffe einer marxistischen Klassenanalyse und damit für die Strategie der Kommunistinnen und Kommunisten. Die politische Ideologie des Neoliberalismus, wie sie in den 1970er Jahren auf die Bühne trat, verwirklicht im Wesentlichen eine offensivere Politik im Interesse des Finanzkapitals. Sie zielt darauf, Löhne und Preise zu senken, um Wettbewerbsvorteile gegenüber imperialistische Konkurrenten zu erzielen, ausländisches Kapital anzulocken und günstige Bedingungen für den Waren- und Kapitalexport in andere Länder zu schaffen. Seit der Weltwirtschaftskrise 2007ff. steht die Auseinandersetzung um die Vergesellschaftung von Verlusten des Finanzkapitals im Zentrum. Die Arbeiterklasse und andere nicht-monopolistische Schichten sollen Bankenrettungen und Milliardensubventionen des Finanzsektors bezahlen. Die Konkurrenz der imperialistischen Staaten untereinander verschärft sich, die Widersprüche zwischen den imperialistischen Hauptmächten der EU (Deutschland, Frankreich, Großbritannien) nehmen zu. Die stärkeren imperialistischen Staaten setzen durch, dass die Verluste des heimischen Finanzkapitals auf Kosten der schwächeren Staaten minimiert werden. Wir beobachten infolgedessen nicht nur erfolgreiche Versuche, die bürgerliche Demokratie durch bürokratische Exekutivorgane (EU-Kommission, Eurogruppe, EZB, EFSF, ESM) weiter einzuschränken, die Löhne und Preise in den krisengeschüttelten Ländern weiter zu senken („innere Abwertung“) und die Souveränität abhängiger Staaten einzuschränken. Genauso beobachten wir auch Versuche der Herrschenden, den wachsenden, aber diffusen Unmut der Bevölkerung über „die da Oben“ auf die Mühlen rechter Parteien umzuleiten, die eine repressive Politik gegenüber der Arbeiterklasse einfordern.

Welche Bedeutung hat diese Entwicklung für unsere Strategie? Es bedeutet zunächst einmal, dass sich die Arbeiterklasse – und in ihr die revolutionären Kräfte – weiterhin in der Defensive befinden, dass sich die Gefahr reaktionärer Herrschaftsvarianten in den imperialistischen Ländern erhöht und dass die Kriegsgefahr wächst. Es bedeutet, dass im Zentrum unserer Strategiedebatte stehen muss, realistische Ziele für Klassenkämpfe benennen zu können, in deren Verwirklichung die Abwehrkämpfe gegen reaktionäre Tendenzen genauso gestärkt werden, wie der Einfluss der revolutionären Kräfte in der Arbeiterklasse. Es geht also um die Entwicklung von Übergangsforderungen, die aus der Defensive in die Offensive führen können und deren Umsetzung die Macht des Finanzkapitals einschränken kann. Wichtige Forderungen werden bereits in der DKP und in ihrem Bündnisumfeld diskutiert: Die Rücknahme von Kürzungen im Sozialbereich und eine radikale Arbeitszeitverkürzung, der Austritt aus der Europäischen Union, die Verhinderung von CETA/TTIP, der Austritt aus der NATO und die Verstaatlichung von Schlüsselbereichen der Wirtschaft (Energie, Transport, Banken). Als Übergangsforderungen erfüllen sie notwendig eine Doppelfunktion: Sie müssen sowohl als Perspektive für Abwehrkämpfe fungieren, d.h. sie sind angelegt als Forderungen, die formal im Rahmen der bürgerlichen Demokratie verwirklicht werden könnten. Und sie müssen auf Konfrontation mit den Interessen des Finanzkapitals zielen, um im Kampf um ihre Verwirklichung auch weitergehende Ziele erkennbar werden zu lassen, nicht zuletzt die revolutionäre Überwindung der Herrschaft des Kapitals. Willi Gerns formulierte dazu den folgenden grundlegenden Gedanken: „Übergangsforderungen sind in unserem Verständnis an die unmittelbaren Tagesinteressen des arbeitenden Volkes anknüpfende Forderungen, die bereits auf Eingriffe in die Verfügungsgewalt des Großkapitals zielen und über die bestehende Gesellschaftsordnung hinausweisen können. Wir gehen davon aus, dass sich im Prozess des Kampfes um solche Forderungen anhand von eigenen Erfahrungen das Klassenbewusstsein der Arbeiterklasse entwickelt, die Einsicht in die Notwendigkeit weitergehender gesellschaftlicher Veränderungen wächst und so subjektive Voraussetzungen für die Überwindung des Kapitalismus geschaffen werden können” (5).

Ob diese Übergangsforderungen zu einer eigenständigen Übergangsstufe – in der früheren Programmatik der DKP als „antimonopolistische Demokratie“ bezeichnet – zusammengefasst werden können, bleibt prinzipiell offen: „Der Kampf um Übergangsforderungen kann unter bestimmten Bedingungen zu Übergangsstufen führen, die einen günstigeren Kampfboden für das weitere Voranschreiten auf dem Weg zum Sozialismus darstellen“ (6). Umgekehrt heißt das: Aus einer Debatte um Übergangsforderungen folgt nicht notwendigerweise eine Neuauflage der antimonopolistischen Demokratie. Die Frage der Übergangsstufe gehört daher nicht ins Zentrum der Debatte; sie kann allenfalls einer konkreten Debatte um Übergangsforderungen folgen. Diejenigen Kritiker der antimonopolistischen Strategie, die Übergangsforderungen als bloßen Wurmfortsatz der antimonopolistischen Demokratie behandeln, zäumen also das Pferd von hinten auf. Sie erweisen damit der Strategiedebatte der Kommunistinnen und Kommunisten einen Bärendienst.

II. Die Frage der Etappe des politischen Kampfes

Das DKP-Parteiprogramm versteht den antimonopolistischer Kampf, antimonopolistische und die sozialistische Umwälzung als miteinander verbundene Entwicklungsstadien in einem einheitlichen revolutionären Prozess des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus. So formulierte es in abgewandelter Form auch der Leitantrag des 21. Parteitags der DKP – die Entwicklung von revolutionärem Klassenbewusstsein und die Stärkung antifaschistischer und antimilitaristischer (in anderen Worten: demokratischer) Bewegungen gehen Hand in Hand: „Für uns sind dies keine nebeneinander stehenden Felder, sondern organisch verbundene Fragen des Kampfes für den gesellschaftlichen Fortschritt gegen die Angriffe der Herrschenden“ (7). Folglich spricht der Leitantrag des 21. Parteitages sowohl von der Notwendigkeit, antimonopolistisches Bewusstsein zu verbreiten, als auch revolutionäres Klassenbewusstsein zu entwickeln und reformistische Illusionen zu bekämpfen. Denn die Entwicklung von sozialistischen Klassenbewusstsein und das Ringen um Hegemonie der revolutionären Weltanschauung ist auch eine Voraussetzung dafür, dass Abwehrkämpfe und progressive Reformkämpfe nicht zu Reformen im schlechten Sinne führen, also zur Integration der Arbeiterklasse und anderer Schichten in eine Politik im Interesse des Finanzkapitals.

Der Beschluss des 21. Parteitages, revolutionäres Klassenbewusstsein zu entwickeln und reformistische Illusionen zu bekämpfen, wird in einem anderen Diskussionsstrang von Kritikern jedoch als bewusste Absage an die Zusammenarbeit mit anderen Kräften im Kampf gegen Sozial- und Demokratieabbau verstanden, in anderen Worten: als eine voluntaristische, linksradikale Auslassung von notwendigen Entwicklungsstadien auf dem Weg zum Sozialismus. Die Passage aus dem Parteiprogramm wird dahingehend interpretiert, dass man zunächst ein Bewusstsein für Abwehrkämpfe entwickeln müsse und erst anschließend, nach Abschluss des ersten Entwicklungsstadiums, revolutionäres Klassenbewusstsein. Obwohl die Protagonisten dieses Diskussionsstranges durchaus zugestehen, dass im Parteiprogramm die einzelnen Entwicklungsstadien als in einem einheitlichen revolutionären Prozess miteinander verbunden beschrieben werden, so läuft ihre Argumentation dennoch hinaus auf ein schematisches Verständnis von Kampfetappen und auf eine künstliche Trennung von sozialistischem Ziel und den notwendigen Zwischenschritten auf dem Weg seiner Realisierung (8).

Zwei weitere Beschlüsse dienen dazu, die Behauptung von der voluntaristischen Abwendung vom Parteiprogramm zu unterfüttern: Erstens die Beendigung des Beobachterstatus in der Europäischen Linkspartei (ELP) und zweitens das neu bestimmte Verhältnis zur Europäischen Union. Beide Fragen gehören naturgemäß zusammen: Denn Gegenstand der Zusammenarbeit der Mitgliederparteien der ELP ist das Ziel einer demokratischen und sozialen Europäischen Union. Die EU ist in ihren Augen etwas positives, in der die europäische Einigung nur unter einem falschen, nämlich neoliberalen Vorzeichen vonstattengehe. Sie verfolgen das Ziel, die Europäische Union in eine solidarische und demokratische Union zu transformieren. Und die Protagonisten des hier beschriebenen Diskussionsstranges stellen sich auf den Standpunkt: Indem mit anderen linken und demokratischen Kräften um die soziale und demokratische Reform der EU gerungen wird, würden Erfahrungen im Klassenkampf gesammelt und notwendige Bündnisse vertieft (9).

In Wirklichkeit ist diese Debatte aber nicht zu trennen von einer Einschätzung des Charakters der Europäischen Union und damit letztendlich auch von einer Analyse „der Gesamtheit der Wechselbeziehungen ausnahmslos aller Klassen einer gegebenen Gesellschaft, und folglich die Berücksichtigung der objektiven Entwicklungsstufe dieser Gesellschaft, wie auch der Wechselbeziehungen zwischen ihr und anderen Gesellschaften“, wie Lenin einforderte. Die EU ist ein Zusammenschluss imperialistischer Staaten, in der ihre Architekten und Bauherren – die Regierungen der EU-Staaten – nie die Zügel aus der Hand gegeben haben. Der neoliberale und anti-demokratische Charakter der EU ist kein Betriebsunfall, sondern ist die Grundbedingung für die EU-Integration. Die teilnehmenden Staaten versprechen sich davon eine höhere Wettbewerbsfähigkeit, einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt und zu den Weltmärkten, kurz: sie orientieren sich an den Interessen des jeweiligen Finanzkapital, nicht an den Interessen der Völker. Die Grundfreiheiten der EU – insbesondere Waren- und Kapitalverkehrsfreiheit – basieren auf dem Grundgedanken der Konkurrenz, in der die Starken die Schwächeren dominieren. Insbesondere das deutsche Finanzkapital hat kein Interesse an einer Solidargemeinschaft und kann sich im Zweifel mit ökonomischem und politischem Druck durchsetzen, was seinerseits die Widersprüche zwischen den imperialistischen Ländern verstärkt. Der Austritt aus der Europäischen Union ist inzwischen kein illusionäres Fernziel mehr, sondern – nicht nur für die Länder in der europäischen Peripherie, wie das Beispiel Großbritannien zeigt – eine reale Option, die selbst in Deutschland unter unseren Bündnispartnern diskutiert wird.

III. Fazit & Weiterführung der Diskussion

Wie nun die Diskussion weiterführen? Inzwischen beobachten wir, wie die rechte Partei Alternative für Deutschland (AfD) Wählerstimmen im zweistelligen Prozentbereich erhält, in Ländern wie Schweden, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Tschechien und der Slowakei gibt es ein Wählerpotential für rechte Parteien zwischen 20 und 30 Prozent (10). Den Rechtspopulisten gelingt es zunehmend, im traditionellen linken Milieu (Arbeitslosen, ArbeiterInnen, Angestellten) als Protestpartei gegen „die da Oben“ zu punkten. „Wer sich selbst der Oberschicht zuordnet, sieht eher Vorteile in der EU […]. Wer sich dem unteren Rand der Gesellschaft zugehörig fühlt, steht der EU fast überall mehrheitlich reserviert gegenüber” (11), stellte eine länderübergreifende Studie im Frühjahr 2016 fest.

Es muss also um die Weiterentwicklung von Übergangsforderungen gehen, die aus der Defensive in die Offensive führen können und deren Umsetzung die Macht des Finanzkapitals einschränken kann. Als zentrale Fragestellung für die kommende Zeit steht dabei im Raum: Welche Alternative hat die fortschrittliche Klasse zu Euro- und Flüchtlingskrise, welches Europa können und wollen wir erkämpfen? Die antimonopolistische Strategie ist ein Alleinstellungsmerkmal der DKP in dieser Diskussion. Wir sollten uns bemühen, sie auf allen Ebenen weiterzubringen. Lenins Anspruch an eine klassenanalytisch begründete Strategie der Kommunistinnen und Kommunisten sollte dabei ein Wegweiser für die richtige Richtung der Strategiedebatte sein.

