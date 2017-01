DKP Kandidatur in NRW

Die DKP kandidiert mit einer Landesliste zu den Landtagswahlen am 14. Mai 2017. Zuletzt haben wir an den Landtagswahlen im Jahr 1994 teilgenommen. Damit ist die Liste der DKP in NRW flächendeckend wählbar. Zusätzlich hat die DKP in Bottrop, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck und im Kreis Recklinghausen Direktkandidaten gewählt. Nun geht es darum, die Kandidaturen mit Unterstützungsunterschriften abzusichern: Insgesamt 1.000 müssen für die Landesliste gesammelt werden, für jeden Direktkandidaten sind 100 Unterschriften erforderlich.

—> Wahlkampfmaterial

Unser Sofortprogramm liegt vor und kann sofort beim Bezirk angefordert oder abgeholt werden. Die Kreise und Gruppen der DKP in Ruhr-Westfalen erhalten dieses Programm kostenlos. Eine Plakatserie wird z. Z. vorbereitet. Insgesamt wird der Bezirk vier verschiedene Plakatmotive anbieten. Sie erscheinen im Format DIN-A 1 und werden als Hohlkammerplakate ausgeliefert. D. h., sie sind auf speziellem Kunststoff gedruckt, so dass sie nicht wir in der Vergangenheit auf Plakatträger geklebt werden müssen. Wir stellen die Motive im nächsten newsletter vor. Außerdem soll als Massenmaterial ein UZ-Extra erarbeitet werden.

—> Unser Wahlkampfteam

Der Bezirk Ruhr-Westfalen hat ein Wahlkampfteam gebildet, das den Wahlkampf koordinieren soll. Dieses Team soll u. a. die zentralen Öffentlichkeitsmaterialien erarbeiten und auch diesen newsletter zur Wahl herausgeben. Dem Wahlkampfteam gehören neben Marion und Michael noch weitere Genossinnen und Genossen aus Gladbeck, Duisburg, Dortmund, Gelsenkirchen, Essen und Recklinghausen an.

—> Unser newsletter …



… soll ab sofort regelmäßig etwa alle zwei Wochen erscheinen. Er soll Informationen und Erfahrungen des Wahlkampfes in unserem Bezirk vermitteln. Wir bitten herzlich, uns eure Termine, Ideen, Erfahrungen, Wünsche etc zuzuschicken, damit sie in diesem newsletter, aber ggf. auch in der UZ veröffentlicht werden können. Bitte per e-mail an werner.sarbok@unsere-zeit.de.

Das Wahlkampfteam der DKP Ruhr-Westfalen

14. Mai, NRW: KommunistInnen wählen!!!