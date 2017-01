Nigeria macht den Anfang

Regierung schützt und belohnt Whistleblower

Georges Hallermayer

30. Dez. 2016

Eine neue Waffe im Kreuzzug gegen die Korruption, die der nigerianische Präsident Muhammadu Buhari seit seiner Wahl 2013 auf seine Fahnen geschrieben hatte: die Whistleblower. Letzten Mittwoch betonte der nigerianische Finanzminister Kemi Adeosun vor der Presse, all jene seien gesetzlich geschützt, die eine Veruntreuung von öffentlichen Geldern anzeigen. Er kündigte an, diese mit einer Provision von 2,5 – 5 % des aufgedeckten Betrages.zu belohnen. Als eines der ersten Amtshandlungen – von der hiesigen Mainstream-Presse unbeachtet – war die Entlassung des gesamten Generalstabs einschließlich des Geheimdienst-Chefs, in allen Ehren versteht sich. Das und die Versetzung des miilitärischen Hauptquartiers aus den klimatisierten Büros in den von Boko Haram bedrohten Norden verstopfte etliche korrupte Kanäle, ebenso die Ermittlungen gegen die unter dem Vorgänger Goodluck Jonathan protegierte politische Elite.

Die Regierung hatte erst am 13. Dezember bekanntgeben müssen, dass sie eine „versteckte Schuld“ in Höhe von umgerechnet 6,9 Milliarden Dollar entdeckt hätten, die sich unter dem früheren Präsidenten Goodluck Ebele Jonathan angesammelt hätte. Diese Schulden seien im Rahmen von Ausschreibungen und staatlicher Dienstleistungen an den privaten Sektor seit 2000 verursacht worden. Aufgedeckt wurden diese Unregelmäßigkeiten durch eine Anpassung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens an die internationalen Buchführungs-Normen für den öffentlichen Sektor IPSAS. In Mozambique hatte im April der analoge Fall von neuentdeckten Schulden über 1,4 Mrd. Dollar den Weltwährungsfonds veranlasst, vorübergehend seine Kredite zu sperren. Nigerias Wirtschaft wird trotz drohender Rezession von diesen „neuen“ alten Schulden nur moderat getroffen, denn die Verschuldungsgrad liegt gerademal bei 16,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die 6,9 Mrd. entsprechen einem Anteil von 2 % des BIPs. Außerdem rechnet die Agentur Moodys mit „haircuts“, einem Schuldenschnitt etwa um die Hälfte.

Aber eine außerordentliche Einnahme konnte die Regierung in diesem Jahr noch verbuchen: 80 Mrd. Nairas, umgerechnet etwa 241 Mio. Euro im Dezember und im Juni eine Good-will-Anzahlung von 151000 Euro. Denn der größte Telekom-Anbieter des Kontinents, die südafrikanische MTN, wähnte sich stärker als die Regierung und kam einer Anordnung nicht nach, im Kampf gegen Boko Haram 5 Mio. unidentifizierte SIM-Karten zu deaktivieren. MTN hat in Nigeria 63 Mio. Abonnenten. Nach mehrmonatiger Fristverlängerung verdonnerte die Nationale Informations-Agentur NAN den Telekom-Giganten zu einer Rekordbuße von 5,2 Mrd. Dollar im Oktober 2015, die im Dezember auf 3,9 Mrd. Dollar und dann im Juni 2016.auf 1,7 Mrd. Dollar, zahlbar in sechs Halbjahres-Raten; herunterverhandelt wurde.

Im Senegal haben die drei größten Telekom-Anbieter (Marktführer Orange mit 55 Prozent Marktanteil) den Konflikt mit der Regierung nicht riskiert und sind dem nigerianischen Beispiel gefolgt. Sie haben 5 Mio. SIM-Karten, ein gutes Drittel ihrer Abonnenten, gesperrt, nachdem die Frist zur Registrierung abgelaufen war.

Im Kontrast zur europäischen Politik hatte Mitte Dezember das nigerianische Parlament dem Plan eine Absage erteilt, die privaten Energieversorger – der Energiemarkt war 2013 privatisiert worden – mit 920 Mio. Euro zu subventionieren. Die Privatisierung deckt entgegen den Versprechungen nachwievor nur 10 Prozent der für die 180 Mio. Bevölkerung benötigten 40.000 MW und häufte in den 3 Jahren des privaten Managements einen Verlust von 700 Mrd. Nairas an, umgerechnet etwa 2,1 Mrd. Euro.