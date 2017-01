Rede Patrik KÃ¶beles auf der LLL-Veranstaltung der DKP

Am Abend nach der XXII. Rosa-Luxemburg-Konferenz hielt die DKP ihre traditionelle Parteiveranstaltung ab, an der mehrere hundert Mitglieder und Freunde teilahmen. Hier der Wortlaut der Rede des Parteivorsitzenden Patrik Köbele.

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe

Genossinnen und Genossen,

ich muss Euch leider eine sehr traurige Mitteilung machen. Gestern Nacht ist

unser Genosse Herbert Mies verstorben. Herbert prägte unsere Partei, wie

kein anderer. Er prägte mit die Phase des Kampfes gegen das KPD-Verbot.

Die Phase, als es gelang, wieder eine legale kommunistische Partei, unsere

DKP, zu erkämpfen. Er prägte die DKP von der Neukonstituierung 1968 bis

1989 als ihr Vorsitzender. Er prägt unsere Partei bis heute. Wir verlieren mit

ihm einen großen Kommunisten, einen großen Revolutionär. Ich selbst

verliere mit ihm einen politischen Ziehvater und einen guten Freund. Wir sind

alle sehr traurig.

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe

Genossinnen und Genossen,

stellt Euch mal vor, die Zeiten würden sich ändern. Die Beherrschten würden

nicht mehr so wollen wie die Herrschenden, die deutsche Arbeiterbewegung

hätte sich von der Standortlogik verabschiedet, proletarischen

Internationalismus neu gelernt. Migranten, Flüchtlinge, Hiesige hätten sich

zusammengetan, um die letzten Überreste der AFD zum Teufel zu jagen –

Hunderttausende wären auf den Straßen, um die Enteignung der Profiteure

von Krieg, Flucht und Armut zu fordern, der DGB und seine

Einzelgewerkschaften rufen zum Generalstreik gegen Rüstungsausgaben, für

Rüstungskonversion auf. Wisst ihr, was wir, alle die wir hier sitzen und stehen,

dann wären? Wir wären Gefährder. Denn darum geht es mit der Einführung

dieser neuen Kategorie, mit der Beseitigung eines großen Stück Rechtsstaats,

mit der Fußfessel ohne erwiesene Straftat.

Fragen müssen gestellt werden, obwohl wir um jedes unschuldige Opfer von

Terroranschlägen trauern. Es muss die Frage gestellt werden, wem das alles

nützt. Es muss die Frage gestellt werden, warum vermeintliche Terroristen, die

sich nicht selbst in die Luft sprengen, die flüchten, jetzt immer ihre

Ausweispapiere am Tatort liegen lassen. Es muss gefragt werden, warum sie

in der Regel nicht lebend gefasst werden. Und es muss gesagt werden, dass,

wer Geburtshilfe für Terrorgruppen leistet, um sie für gewünschte

Destabilisierungen zu nutzen, die Folgen auch selbst zu spüren bekommt.

Und – wer Krieg sät, wird Terror ernten.

Ja, dieses Land wird autoritärer und, schlimm, das wird auch noch von

medialem Beifall begleitet. Silvester in Köln, das war doch eher eine

Bürgerkriegsübung. Von Straftaten wird schon gar nicht mehr gesprochen. Die

Polizeikräfte sind offensichtlich große Spezialisten, sofort erkennen sie den

Nordafrikaner, der wird dann auch schon Nafri genannt. An dieser Stelle muss

ich Euch warnen, ich komme aus einem Essener Stadtteil, der laut einem zur

AFD konvertierten Sozialdemokraten, den Talkshows und Printmedien geradezu

in den NRW-Landtag tragen wollen, als No-Go-Area bezeichnet. Der Stadtteil

heißt Altenessen, ich bin also wohl ein Altenessi – zwei Konsequenzen – legt

Euch nicht mit mir an und mit Einkesselungen rechne ich immer, wenn an der

S-Bahn mein Stadtteil zu erkennen ist.

Ja, die Medien, die muss man schon im Griff haben. Für wie blöd halten die

uns eigentlich, jetzt soll ein Zentrum gegen Fake News geschaffen werden. Da

waren die Nazis ehrlicher, die nannten das gleich Propagandaministerium.

Überhaupt Fake News, was das ist, das bestimmen natürlich die

Herrschenden. Nein keiner redet darüber, dass der Angriffskrieg gegen

Jugoslawien mit Fake News von Schröder, Scharping und Josef Fischer

begonnen wurde. Nicht wird berichtet, dass die Agenda 2010, die Hartz-

Gesetze nicht Menschen in Arbeit, sondern Massen in Armut brachten. Also

eine Lüge, ein Fake News. Wer redet schon darüber, dass Steinmeier, ja, der

der jetzt Bundespräsident werden soll, den Putsch in der Ukraine auf Lug und

Betrug aufbaute, wer redet darüber, dass das Massaker im

Gewerkschaftshaus in Odessa verschwiegen wird. Oder das Fake News von

den offenen Grenzen Deutschlands – welche mörderische Heuchelei – mit

dem Kumpan Erdogan, mit der EU, mit Frontex lässt man die, die vor den

Kriegen, die Deutschland mit führt flüchten, deren Dörfer und Städte von

Waffen zerstört werden, an denen deutsche Konzerne verdienen, einfach nicht

mehr an die Grenzen dieses Landes. Offiziell sind 2016 wieder über 5000

Menschen jämmerlich ertrunken. Wer will uns weißmachen, dass der Krieg in

Mossul der Befreiung dient, während der Krieg in Aleppo ein Massaker von

Putin ist. Überhaupt, dieser Putin, der quasi eigenhändig die Medien in den

USA hackte, um Fake News über Clinton zu veröffentlichen, was diese den

Wahlsieg kostete. Na ja, der Russe, das weiß man doch schon lange,

spätestens aber seit 1941. Für die aber, die diesen Lügen, diesen

tatsächlichen Fake News zu mißtrauen beginnen, für die hat man sich etwas

ganz Besonderes ausgedacht, die lässt man im Chor der Rassisten mit

Lügenpresse-Rufen Dampf ablassen. Solange sie dabei bei den Lügnern von

Pegida und AfD mitrennen, erkennen sie ja nicht, wer von den Lügen profitiert,

wessen Macht diese Lügen festigen. AfD und Pegida die machen nichts

anderes, als die Macht der Profiteure von Krieg, Flucht und Armut zu festigen

und die Opfer von Krieg, Flucht und Armut zu spalten – sie sind

Kapitalistenknechte, die fünfte Kolonne des Monopolkapitals.

Und jetzt stellt Euch vor, das würde sich alles noch weitere zehn Jahre so

weiterentwickeln. Die Kriegstreiberei der NATO, vor allem gegen Russland

und China, die imperialistischen Kriege, dann führt das direkt in die Barbarei

oder das Ende der Menschheit. Habt ihr die neuen Bundeswehrwerbeplakate

gesehen – „führen“ kann man dort jetzt wieder lernen, holen wir diese

Kriegspropaganda runter, wo immer es geht.

Wenn die Exportwalze des deutschen Imperialismus EU und Euro weitere

zehn Jahre so nutzen kann, dann erleben die Völker der EU, was das Volk

Griechenlands heute schon erlebt, einen Rückfall in die Barbarei.

Wenn weitere zehn Jahre in unseren armen Stadtteilen ein Drittel, die Hälfte,

ja manchmal 70 % der Kinder in Armut aufwachsen, dann ist das ein

Verbrechen, dann ist das Barbarei.

Und, wenn wir zulassen, dass in so einer Situation die kommunistische Partei

schwächer und schwächer wird, dann versagen wir.

Das tun wir nicht. Es ist unsere historische Aufgabe, für die Stärkung der

kommunistischen Partei zu kämpfen. Die kommunistische Partei hat sich nicht

um ihrer selbst willen gebildet. Sie ist Teil der Arbeiterklasse und sie ist

notwendig, um dem Erleben des Klassenkampfs von Oben den Klassenkampf

von unten entgegenzusetzen und in diesem die Erkenntnis des

Grundwiderspruchs zwischen Arbeit und Kapital zu verbreiten. Und wir bauen

sie wieder auf die kommunistische Partei, unsere DKP.

Die kommunistische Partei ist Teil der Linken und sie ist notwendig, um die

Erkenntnis zu verbreiten, dass der bürgerliche Staat ein Instrument der

Klassenherrschaft ist. Daran ändert eine SPD-Regierung so wenig wie eine

SPD-Grüne-Linkspartei-Regierung. Nicht um die Stärkung der

Kommunistischen Partei zu kämpfen – unverantwortlich gegenüber der

gesamten Linken dieses Landes. Darum bauen wir sie wieder auf, die

kommunistische Partei, unsere DKP.

Ja, wir wissen, dass wir viel zu klein sind, wir wissen auch, dass wir viel jünger

werden müssen, aber wir wissen auch, dass die kommunistische Partei

unverzichtbar ist – weil die Welt erkennbar ist, weil der Klassenkampf objektiv

ist, weil die Welt nur mit einer wissenschaftlichen Weltanschauung erkannt werden kann

und die Vermeidung von Fehlern im Klassenkampf die richtige Anwendung der

wissenschaftlichen Weltanschauung erfordert. Dieses Land braucht eine

starke kommunistische Partei – das sind wir nicht – aber wir müssen und

werden daran arbeiten.

Und liebe Genossinnenen uns Genossen, liebe Freunde, darum geht es bei

unserer Kandidatur zu den Bundestagswahlen. Es geht eben nicht darum,

dass wir auf Diäten spekulieren – wenn, müssten wir sie sowieso abgeben. Es

geht auch nicht darum, dass wir jetzt auf Parlamentarismus setzen, es geht

noch nicht mal darum, dass wir die Linkspartei ärgern wollen – mit ihren

Illussionen in den deutschen Imperialismus und die EU, hätte sie das ja

manchmal verdient. Nein, es geht um uns selbst, um die kommunistische

Partei und ihre Inhalte. Es geht um 100% Antikriegspartei – Frieden mit

Russland. Es geht um 100 % Antiimperialismus – gegen diese EU, das

Instrument zur Ausplünderung der Ausgebeuteten, in der EU, ihrer Peripherie

und in unserm eigenen Land. Es geht um 100 % Antifaschismus – und das heißt

Nazis bekämpfen genauso wie die Profiteure von Krieg, Flucht und Armut, die

ihre Opfer gerne zu den Faschisten und Rassisten treiben. Und es geht um

100 % Antikapitalismus, denn all die Schweinereien, die Kriege nach innen

und außen, der Demokratieabbau, sie haben eine Ursache – die

kapitalistischen Eigentumsverhältnisse – sie müssen weg, das geht nicht ohne

eine starke kommunistische Partei. Diese Erkenntnisse wollen wir verbreiten

und darum kämpfen wir um unsere Kandidatur. Wir müssen und wollen rund

30.000 Unterschriften für die Absicherung unserer Kandidatur sammeln – wir

werden dafür an die 100.000 Gespräche führen müssen. Stellt Euch vor

10.000 Menschen sehen sich unser Sofortprogramm an und stoßen auf den

Widerspruch, dass es 1,14 Millionen Millionäre in unserm Land gibt,

gleichzeitig Massenarmut und Ersaufen im Mittelmeer. Stellt Euch vor diese

10.000 fragen, warum die Kriegsministerin 130 Milliarden € zusätzlich will, für

Panzer und die weitere offensive Umgestaltung der Bundeswehr. Stellt Euch

vor 1.000 Menschen nehmen das Angebot wahr, die UZ kostenlos

probezulesen, stellt Euch vor ein paar hundert denken über das nach, was sie

in unserer Zeitung lesen.

Das ist doch konkret und das ist doch unser Beitrag, den wir zur Politisierung,

zur Arbeit an der Veränderung des Kräfteverhältnisses in unserem Land

beitragen können. Wenn der Satz stimmt, dass das Kriterium der Wahrheit die

Praxis ist, dann werden wir doch mit dieser Praxis tausendfach konkreter sein,

als wenn wir unsere Rolle nur begreifen als die Ideengeber für andere.

Natürlich wollen wir damit ran an die Menschen, die in Bewegung sind und

kommen. Wir wollen ran an die Kollegin, den Kollegen der Charité, die

erkämpft haben, dass in dieser Zeit die Klasse nicht nur um Löhne, sondern

um ausreichend Personal für eine ausreichende Versorgung der Menschen

kämpft. Die Weiterführung dieses Kampfes im Saarland und in Hamburg,

bundesweit hat eine riesige Bedeutung – für die Patienten, für die

Beschäftigten, aber auch dafür, dass die Klasse aufhört sich den Kopf über die

Finanzierung der herrschenden Klasse zu zerbrechen.

Wir wollen damit ran an die Menschen, die sagen Refugees welcome, die in

der Flüchtlingsarbeit konkrete Solidarität leisten. Ja, das ist eine Grundlage für

Internationalismus, für proletarischen Internationalismus, da arbeiten und

kämpfen wir mit. Und wir tragen die Forderung herein, dass die Verursacher

von Krieg, Flucht und Armut zahlen müssen für eine menschenwürdiges

Leben der Geflüchteten. Unsere Willkommenskultur heißt „Gemeinsam

kämpfen!“

Wir wollen ran an die Menschen, die Perspektivangst haben, die zu Recht die

Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt bei Wohnungen fürchten, die Angst haben

vor der Ausblutung der Kommunen, die spüren, das Geflüchtete ausgenutzt

werden, um Ausgrenzung, Ghettobildung, Spaltung zu verschärfen. Ja, wir

wollen auch an die ran, die durch diese Perspektivangst zu den falschen

Antworten neigen, die sich ins eigene Fleisch schneiden, weil sie der

Spaltung, dem Rassismus, dem Nationalismus auf den Leim zu gehen drohen,

weil sie nicht erkennen, dass der Geflüchtete ihr Klassenbruder ist, mit dem es

gilt, gemeinsam zu kämpfen – gegen die Profiteure von Krieg, Flucht und

Armut.

Viele fehlen uns in diesem Kampf. Viele haben uns leider für immer verlassen.

Niemand kann unseren Herbert Mies, unseren Robert Steigerwald ersetzen,

niemand kann unseren Genossen Fidel ersetzen. Wir sind Materialisten.

Deswegen glauben wir nicht, dass die Drei auf einer Wolke sitzen, Robert mit

einem Glas Rotwein, Herbert mit einem Pils, Fidel mit Havanna Club und

vielleicht auch wieder einer Zigarre. Wenn wir uns aber – nur ganz kurz –

idealistischen Phantasien hingeben – dann könnten wir sie doch hören:

„Mensch, Genossen, nicht jammern, kämpfen – wir wollen sehen, wie ihr der

SDAJ helft das Festival der Jugend vorzubereiten, wir wollen sehen, wie ihr

auf der Straße steht und mit den Leuten über das Sofortprogramm, die UZ und

die Kandidatur der DKP diskutiert. Wir wollen sehen, wie ihr die Weltfestspiele

der Jugend und Studenten für die Losung „Frieden mit Russland“ nutzt, wir

wollen Euch sehen, wie ihr in Deutschland, im Kernland des Imperialismus mit

Euren Partnern Rotfuchs und SDAJ mit vielen anderen Freunden eine

ausstrahlende Veranstaltung zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution

durchführt. Wir wollen sehen, wie Ihr die Entscheidung des Volks von

Großbritannien, die EU zu verlassen, nutzt, um auch in Deutschland dieses

imperialistische Konstrukt zu schwächen. Wir wollen sehen, wie ihr die DKP

stärkt“

Nun gut, dass das so ist, das glauben wir nicht, ja, es ist idealistischer Unsinn

– trotzdem werden wir genau das tun in ihrem Sinn und in unserer historischen

Verantwortung – auf ein kämpferisches 2017.

Rotfront.