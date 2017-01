Russischer Staatsmann antwortet US-Krakeeler

Erklärung des Präsidenten Russlands zur Ausweisung russischer Diplomaten aus den USA

30.12.16

( http://en.kremlin.ru/events/president/news/53678 )

Wir betrachten die jüngsten von der scheidenden US-Regierung eingeleiteten unfreundlichen Schritte als Provokation, mit der eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zwischen Russland und den USA bewirkt werden soll. Sie laufen den grundsätzlichen Interessen der Völker Russlands und der USA zuwider. Im Hinblick auf die Verantwortung Russlands und der USA für die globale Sicherheit schädigen sie auch die internationalen Beziehungen insgesamt.

Nach internationalen Gepflogenheiten müsste Russland mit entsprechenden Gegenmaßnahmen reagieren. Obwohl wir das Recht hätten, uns zu revanchieren, werden wir diese verantwortungslose „Küchendiplomatie“ nicht fortsetzen, sondern unsere eigenen Schritte so planen, dass auf der Basis der Angebote der Trump-Administration die Beziehungen zwischen Russland und den USA wieder normalisiert werden können.

Die nach Russland zurückkehrenden Diplomaten können die arbeitsfreien Tage um den Beginn des neuen Jahres ungestört mit ihren Familien und Freunden verbringen. Wir werden US-Diplomaten keinerlei Probleme bereiten. Wir werden auch niemand ausweisen. Wir werden ihre Familien und Kinder nicht davon abhalten, die Tage um den Jahreswechsel in den traditionell aufgesuchten Ferienwohnungen zu verbringen. Außerdem lade ich alle Kinder der in Russland akkreditierten US-Diplomaten ein, an den im Kreml stattfindenden Neujahrs- und Weihnachtspartys für Kinder teilzunehmen.

Es ist bedauerlich, dass die Obama-Regierung ihre Amtszeit auf diese Weise beendet. Trotzdem möchte ich dem Präsidenten Obama und seiner Familie meine Neujahrsgrüße, entbieten. Meine Grüße gehen auch an den gewählten Präsidenten Donald Trump und das Volk der USA.

Ich wünsche Ihnen allen Glück und Wohlstand.

Übersetzung aus dem Englischen: Luftpost Kaiserslautern