Sigmar Gabriel – Eine SPD-Karriere

Von KAZ-Frak­ti­on „Aus­rich­tung Kom­mu­nis­mus“ , Nr. 357 – Dezember 2016

Der der­zei­ti­ge Bun­des­mi­nis­ter für Wirt­schaft und En­er­gie und Vi­ze­kanz­ler ist 1959 als Sohn ei­nes Be­am­ten und ei­ner Kran­ken­schwes­ter ge­bo­ren. Sei­nen ver­stor­be­nen Va­ter be­zeich­net Ga­bri­el als „un­ver­bes­ser­li­chen Nazi und Ho­lo­caust-Leug­ner“. Trotz schwie­ri­ger Fa­mi­li­en­verhält­nis­se biss Ga­bri­el sich durch die Schu­len, mach­te Ab­itur und schloss das Stu­di­um von Ger­ma­nis­tik, So­zio­lo­gie, Po­li­tik für das Lehr­amt 1987 ab. Da hat­te er schon 11 Jah­re so­zi­al­de­mo­kra­ti­sche Kar­rie­re hin­ter sich. Bei den „Fal­ken“ brach­te er es bis in den Bun­des­vor­stand; die Gos­la­rer Fal­ken gal­ten als mar­xis­tisch. Er gehörte dem Kreis­tag in Gos­lar an. Seit 1990 war er Ab­ge­ord­ne­ter im Land­tag von Nie­der­sach­sen. 1999 wur­de er Mi­nis­ter­präsi­dent in Nie­der­sach­sen (Nach­fol­ger von Ger­hard Schröder und Ger­hard Glo­gow­ski) – bei­de SPD –, fuhr aber bei den Wah­len 2003 ge­gen CDU-Wul­ff die SPD ge­gen die Wand (-14,3 Pro­zent).

Nach die­ser schwe­ren Nie­der­la­ge war Sig­gi Pop – den Spitz­na­men hat­te er sich im neu­ge­schaf­fe­nen Amt des Be­auf­trag­ten für Pop­kul­tur und Pop­dis­kurs der SPD (kurz Pop­be­auf­trag­ter) ver­dient, eher in min­de­ren Po­si­tio­nen ein­ge­setzt: stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der des SPD-Landesverbandes Niedersachsen, Vor­sit­zen­der des SPD-Be­zirks Braun­schweig, Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der im Land­tag. Ganz ne­ben­bei war Ga­bri­el in die­ser Zeit auch bei der Com­mu­ni­ca­ti­on Net­work Ser­vice GbR (Co­NeS) als Be­ra­ter tätig, wo er ei­nen lu­kra­ti­ven Auf­trag für VW – an­geb­lich zur eu­ropäischen Industriepolitik – be­ar­bei­te­te.

2005 er­obert er das Bun­des­tags-Di­rekt­man­dat in der Stahl­stadt (ehe­mals Reichs­wer­ke Her­mann Göring) Salz­git­ter. In der Großen Ko­ali­ti­on von 2005 (Mer­kel 1 mit Münte­feh­ring und dann Stein­mei­er als Vi­ze­kanz­ler) avan­ciert der Pop­be­auf­trag­te zum Um­welt­mi­nis­ter (bis 2009). Nach­dem die SPD-Führung eine neu­er­li­che Nie­der­la­ge bei Wah­len 2009 er­lit­ten, wich sie kampf­los der schwarz-gel­ben Bürger­block­re­gie­rung. Ohne Mi­nis­ter­amt fand Ga­bri­el neue Betäti­gungs­fel­der: Seit dem Dresd­ner Par­tei­tag 2009 ist Ga­bri­el Vor­sit­zen­der der SPD, da­mals noch mit fast 95% der Stim­men gewählt. 2015 lag die Zu­stim­mung noch bei 62,9 Pro­zent.

Ga­bri­el war von 2009 bis 2012 stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der der So­zia­lis­ti­schen In­ter­na­tio­na­le. Dort schied er im Streit aus; die SPD hat seit­dem dort nur noch Be­ob­ach­ter­sta­tus. Er gründe­te u.a. mit der La­bour Par­ty (Großbri­tan­ni­en), der Par­ti So­cia­lis­te (Frank­reich) und der De­mo­kra­ti­schen Par­tei (USA) den Kon­kur­renz­club „Pro­gres­si­ve Al­li­anz“. Von Grie­chen­lands führen­dem So­zi­al­de­mo­kra­ten Pa­pand­reou wur­de er da­mals als „Spal­ter“ be­zeich­net.

Mit dem Ka­pi­tal in der BRD und den USA ist Ga­bri­el über die „At­lan­tik-Brücke“ gut ver­netzt. Dort fin­det man un­ter dem Vor­sitz des CDU-Rech­ten Fried­rich Merz etwa Fit­schen von der Deut­schen Bank, Wen­ning von Bay­er, Schulz von Thys­sen­Krupp, Arend Oet­ker von Oet­ker, Diek­mann von Bild/Sprin­ger Ver­lag oder Ischin­ger, Al­li­anz-Ge­ne­ral­be­vollmäch­tig­ter für Re­gie­rungs­be­zie­hun­gen und Lei­ter der Münch­ner Si­cher­heits­kon­fe­renz (Siko), oder auch von Kla­eden, jetzt in der Daim­ler-Führungs­rie­ge, di­rekt da­vor Kanz­ler­amts­mi­nis­ter – und an­de­re mehr mit ih­ren ent­spre­chen­den US-ame­ri­ka­ni­schen „Part­nern“.

Als Wirt­schafts­mi­nis­ter ist er un­ter an­de­rem für die Rüstungs­ex­por­te der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land, die Ver­hand­lun­gen über TTIP und CETA mit Ka­na­da und den USA und, durch die Er­wei­te­rung des Wirt­schafts­mi­nis­te­ri­ums mit der En­er­gie­po­li­tik, für die sog. En­er­gie­wen­de zuständig.

Bei TTIP hat er die unsägli­che Ge­heim­nis­kräme­rei so­gar ge­genüber dem Par­la­ment ge­deckt. Be­son­ders scheint ihn an TTIP die Feind­se­lig­keit ge­gen die VR Chi­na um­zu­trei­ben (wie zu­letzt auch wie­der bei sei­nem Be­such dort de­mons­triert, den er schon mit dem Ver­bot des Ver­kaufs des Un­ter­neh­mens Aix­tron an chi­ne­si­sche In­ves­to­ren ein­ge­lei­tet hat­te – auf aus­drück­li­chen Wunsch der US-ame­ri­ka­ni­schen Si­cher­heits­behörden). Er droh­te, wenn TTIP und CETA nicht ver­ab­schie­det würden, würden an­de­re die­se Re­geln be­stim­men, wie Chi­na, was eu­ropäischen In­ter­es­sen im­mens wi­derspräche.

Ga­bri­el po­si­tio­niert sich so deut­lich zur Vor­rats­da­ten­spei­che­rung, dass er da­mit so­gar sei­nem Mi­nis­ter­kol­le­gen Hei­ko Maas und dem Pro­test aus der ei­ge­nen Par­tei in den Rücken fällt, die sich dem ent­ge­gen­ge­stellt hat­ten.

Ga­bri­el ist für Sank­tio­nen ge­gen Russ­land, aber auch für eine Ein­bin­dung Russ­lands zur Lösung der Kri­se.

In der Grie­chen­land­kri­se äußert er ei­ner­seits Sym­pa­thie für Grie­chen­land, an­de­rer­seits lässt er die Großban­ken und Schäuble gewähren.

Beim „Atom­aus­stieg“ tönt er erst, dass die En­er­gie­trusts (E.on, RWE, EnBW, Vat­ten­fall) das leicht be­zah­len können; dann lässt er sie mit der Bil­ligst­va­ri­an­te aus der Num­mer raus mit unüber­seh­ba­ren Fol­gen für die Be­las­tun­gen, die dann vom Steu­er­zah­ler zu tra­gen sind, für die End­la­ge­rung und den Rück­bau der AKW. Im­mer wie­der nach dem Mot­to: die Pro­fi­te pri­vat, die Ver­lus­te für die Ge­sell­schaft.

Bei der an­gekündig­ten Still­le­gung von Braun­koh­le­kraft­wer­ken schrieb die FAZ: „Mar­ki­ge Sprüche ga­ran­tie­ren eine große Öffent­lich­keit – blei­ben aber auch be­son­ders lan­ge in Er­in­ne­rung. Im Som­mer ver­gan­ge­nen Jah­res hat­te Wirt­schafts­mi­nis­ter Sigmar Gabriel noch verkündet, „Hartz IV“ für Kraft­wer­ke wer­de es mit ihm nicht ge­ben. Soll­te heißen: Geld be­kommt nur, wer auch ar­bei­tet, für die Nicht­pro­duk­ti­on von Strom gebe es nichts.“ Jetzt schiebt er u.a. RWE und Vat­ten­fall 1,6 Mil­li­ar­den Euro zu, dafür dass sie still­le­gen, kein Pfund Strom pro­du­zie­ren. Das Gan­ze nennt sich dann zur Ver­blödung des Pu­bli­kums: Vor­hal­ten ei­ner „Ka­pa­zitäts­re­ser­ve“.

Nur mit ei­nem Sig­mar Ga­bri­el schafft man es, sich öffent­lich von Waf­fen­ex­por­ten zu dis­tan­zie­ren, gleich­zei­tig den Be­triebs­ratsfürs­ten in der Rüstungs­in­dus­trie die Si­che­rung ih­rer Ar­beitsplätze zu ver­spre­chen und prak­tisch und fak­tisch Waf­fen­ex­por­te in Re­kordhöhe zu ge­neh­mi­gen.

In Sa­chen Pe­gi­da sucht er erst das Gespräch mit den „be­sorg­ten Bürgern“, dann be­zeich­net er sie als „Pack“ – wirk­lich sei­nen Ein­fluss gel­tend ma­chen ge­gen den auf­kom­men­den Fa­schis­mus kann man bei Ga­bri­el nicht er­ken­nen. Statt­des­sen soll er hel­fen, das Kampf­pro­gramm des deut­schen Ka­pi­tals zu „flan­kie­ren“, wie es der Präsi­dent des Ka­pi­ta­lis­ten­ver­bands BDA, Kra­mer, ver­langt: „Er setzt sich auch für die Wirt­schaft ein, wie man an sei­nem En­ga­ge­ment für TTIP, Büro­kra­tie­ab­bau und im Bünd­nis Zu­kunft der In­dus­trie sieht. … Natürlich er­war­te ich, dass er sich als Wirt­schafts­mi­nis­ter mit al­ler Kraft ge­gen wei­te­re Be­las­tun­gen der Un­ter­neh­men ein­setzt. Durch die ge­plan­te Re­gu­lie­rung von Werk­verträgen und Zeit­ar­beit dürfen die Un­ter­neh­men in ih­ren Be­we­gungs­spielräumen nicht zusätz­lich ein­ge­schränkt wer­den.“ Kla­re Kan­te ge­gen die Ar­bei­ter­klas­se – das ver­lan­gen die Repräsen­tan­ten des Fi­nanz­ka­pi­tals.

Mit Ga­bri­el ver­bin­den vie­le Sprung­haf­tig­keit und Zick-Zack-Kurs. Das ist aber we­ni­ger ein psy­cho­lo­gi­sches Pro­blem. Das hat sei­nen tie­fe­ren Grund in dem grund­le­gen­den Wi­der­spruch der SPD-Führung ins­ge­samt: „Ei­ner­seits darf sie, um die Po­li­tik der Bour­geoi­sie zu un­terstützen, ih­ren Ein­fluss auf die Mas­sen nicht ver­lie­ren, und an­de­rer­seits, um den Ein­fluss auf die Mas­sen nicht zu ver­lie­ren, darf sie nicht of­fen un­ter der Flag­ge der Bour­geoi­sie auf­tre­ten.“ (Ernst Thälmann, auf dem XI. Par­tei­tag der KPD 1927).