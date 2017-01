Taiwans Telefonat mit Trump zahlte sich nicht aus

Georges Hallermayer

Drei Wochen nach dem provokativen Gespräch des designierten US-Präsidenten Trump mit der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing We brach der kleine westafrikanische Inselstaat Sao Tomé-et-Principe die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan ab und nahm diese mit der Volksrepublik China auf. Am 26. Dezember unterschrieb Außenminister Urbino Botelho bei seinem Besuch in Beijing die diplomatischen Dokumente. (Zuletzt hatte Gambia am 14. November 2013 die Volksrepublik China anerkannt.)

Die taiwanesische Entwicklungshilfe, 2016 in Höhe von 15 Mio.Dollar, wird zu verschmerzen sein. Noch dazu, wo bereits ein 30 Mio. Dollar-Kredit mit der in Hongkong sitzenden China International Fund Ltd. ausgehandelt wurde. Die Handelsbeziehungen dürften sich schnell entwickeln, 2015 belief sich der Handel auf marginale 8 Mio. Dollar. 80 Prozent des Exports nehmen Kakao, Kaffee und Pfeffer in Beschlag. 30 Prozent der Importe fallen auf Nahrungsmittel, der zweithöchste Posten ist Petroleum aus Angola, dann Technik. Die Insel erhofft sich auch einen Aufschwung im Tourismus, einen steigenden Anteil an den 1,5 Mio. Touristen, die 2014 nach Afrika reisten. Bei 9 Mio. Dollar Export und 127,5 Mio. Import eine strukturell defizitäre Handelsbilanz.

Für China ist das ein weiterer Erfolg auf dem Wege der „Ein-China-Politik, denn global sind es nur noch 20 Staaten, die mit Taiwan diplomatische Beziehungen pflegen – und in Afrika nur noch zwei: Swasiland, das autokratisch-repressiv regierte Reich von König Swati III und Burkina Faso.

Die im Oktober ausgewertete Umfrage von Afrobarometer „Perception of China in Africa“ hatte für Sao Tome-et-Principe den gleichen Mittelplatz wie für Burkina Faso: Immerhin 28 Prozent erklärten China als „das beste Modell für die eigene Entwicklung“. Während der kleine westafrikanische Inselstaat – strategisch im Golf von Guinea gelegen – sich ökonomischen Aufschwung durch chinesische Investitionen verspricht, zeigte Burkina Faso den Festlandchinesen bislang die kalte Schulter. Was sogar so weit ging, dass das burkinische Parlament am 5. Dezember beschloss, dass alle 127 Abgeordnete, die von Huawei gespendeten taktilen Tablets im Werte von fast 100.000 Dollar zurückgegeben werden. Seit der medienwirksamen Übergabe am 10.November überschlugen sich die Polemiken, denn Huawei hatte gerade einen Auftrag im Volumen von 7,5 Mio. Euro erhalten, die Hauptstadt Ouagadougou mit der ghanaischen Grenze mit einer Glasfaser-Leitung zu verbinden.