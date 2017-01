WÃ¤hrung im Fieber

Jörg Kronauer

4. Januar 2017

Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek

Sie schwärt und schwärt. Auch 2016 hat es keinerlei relevante Versuche gegeben, die Euro-Krise zu lösen. Ganz im Gegenteil: Die Kurpfuscherei, mit der Brüssel eine neue Eskalation zu vermeiden suchte, ruft inzwischen auch im wirtschaftlichen Establishment der Bundesrepublik Deutschland wachsenden Unmut hervor. »Selbst den größten Anhängern des Euro«, hieß es etwa Anfang Juli, kurz nach dem britischen EU-Austrittsreferendum, im »Manager Magazin«, »wird zunehmend klar, daß es keine gute Idee war, die Währungsunion ohne die erforderliche politische und fiskalische Integration einzuführen«. Noch werde die »Gemeinschaftswährung« »von der EZB (Europäische Zentralbank) mit aller Kraft zusammengehalten« (…) »doch Lebenserhalt ist etwas anderes als Heilung«.

»Der Patient lebt, die fundamentalen Krankheitsursachen werden nicht behandelt«, war in der Zeitschrift weiter zu lesen. »Die weitgehende Überschuldung und die auseinanderlaufende Wettbewerbsfähigkeit der Länder werden nicht gelöst, sondern verschleppt.« Und die »europäischen Eliten« weigerten sich, »die Lehren« aus dem steigenden Unmut in der Bevölkerung – siehe Britanniens Votum – zu ziehen. So gehe es nicht weiter.

Soziale Brandsätze

Zentrales Element der Krisenpolitik der EU sind nach wie vor brutale Kürzungsmaßnahmen. Schlimmstes Beispiel sind immer noch die Austeritätsdiktate gegenüber Athen. Für Griechenland geht das Jahr 2016 zu Ende, wie es begonnen hat: mit heftigen Protesten gegen Steuererhöhungen und gegen eine sogenannte Rentenreform. Im Januar und im Februar demon­strierten Massen, blockierten Straßen und Grenzübergänge und gingen zum Generalstreik über, weil sie Renteneinbußen von durchschnittlich 15 Prozent ebensowenig hinnehmen wollten wie die Tatsache, daß etwa griechische Bauern künftig Abgaben und Steuern in Höhe von insgesamt rund 70 Prozent ihrer Einkünfte zahlen sollten. Anfang Dezember standen viele Griechen erneut gegen Steuererhöhungen und Rentenkürzungen auf. Berlin läßt Ministerpräsident Alexis Tsipras nicht das Geringste durchgehen. Als der es Anfang Dezember wagte, rund 1,6 Millionen verarmten griechischen Rentnern eine einmalige Zahlung einer »13. Monatsrente« zu versprechen – ein Trostpflästerchen nach all den Kürzungen der vergangenen Jahre –, da setzte der Euro-Krisenfonds ESM ein paar geringfügige Schuldenerleichterungen umgehend aus, und es gab zunächst gewaltig Krach mit der deutschen Bundesregierung.

Über die von Berlin inspirierten Kürzungsorgien hat sich im Herbst – nicht zum ersten Mal – sogar der Internationale Währungsfonds (IWF) beschwert. Nun ist der IWF selbst weltweit wegen seiner brachialen Austeritätsprogramme berüchtigt. Doch was die EU da auf Druck aus Berlin durchzog, ging sogar ihm über die Hutschnur. Zwinge man Athen zu übermäßigen Haushaltskürzungen, dann würge man die Wirtschaft endgültig ab, monierte der IWF Mitte Dezember. Zudem sei ohnehin angesichts des immensen griechischen Schuldenstandes ein ökonomischer Fortschritt nicht ohne einen »signifikanten Schuldenerlaß« denkbar.

Wie eh und je ist die Washingtoner Finanzinstitution damit im Berliner Finanzministerium und also auch in Brüssel auf taube Ohren gestoßen. Dabei genügt ein Blick auf ein paar Zahlen, um den Irrsinn der deutschen Kürzungsdiktate offenzulegen. Die Athener Regierung »spart« ihre Bevölkerung seit 2010 in den Ruin – und hat damit den Schuldenstand von 145,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2010 auf 178,5 Prozent (2015) in die Höhe getrieben. Ganz ähnlich Spanien, dessen Staatsschulden von 60,1 Prozent des BIP (2010) auf 99,0 Prozent (2015) kletterten. In Portugal stiegen die Staatsverbindlichkeiten von 96,2 des BIP (2010) auf 128,8 Prozent (2015) und Italiens Vergleichswerte kletterten von 115,4 Prozent (2010) auf 132,6 Prozent (2015). Die deutsche Krisenlösung scheint weiterhin darin zu bestehen, verschuldete Länder einfach in den Kollaps zu treiben.

BRD-Kapital profitiert

Wozu der Irrsinn? Nun, es geht schlicht um das deutsche »Erfolgsmodell«: Austerität im Inland à la »Hartz IV« und »Agenda 2010«, um der eigenen Wirtschaft Vorteile gegenüber der ausländischen Konkurrenz zu verschaffen und über steigende Exporte wachsenden Reichtum ins Land zu holen. Das klappte für die Bundesrepublik auch im Jahr 2016. Anfang September sagte das Münchner Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo-Institut) voraus, Deutschland werde im laufenden Jahr einen Exportüberschuß in Höhe von 277 Milliarden Euro erreichen – mehr denn je – und damit das Land mit dem größten Außenhandelsplus weltweit werden, deutlich vor China. Ende November bestätigten Bundesbank und EZB laut einem Bericht des »Spiegel«, Deutschland werde 2016 tatsächlich einen Rekordüberschuß erzielen – in Höhe von mehr als neun Prozent des BIP.

Was geschieht, wenn ein Land auf Teufel komm raus exportiert und anderen Staaten damit die Milliarden aus der Tasche zieht? 2015 hat das die Bertelsmann Stiftung beschrieben, der es wohl so langsam ein wenig mulmig wird: Erziele Deutschland einen Exportüberschuß, gerieten andere Länder zwangsläufig ins Minus. Die betroffenen Länder müßten sich meist »im Ausland verschulden« und hätten, weil sie importierten, anstatt selbst zu produzieren, oft eine höhere Arbeitslosigkeit. All dies trifft auf die Krisenstaaten Südeuropas zu. Auf Dauer kann das nicht gut gehen. So mahnte Anfang September etwa die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit Blick auf die deutsche Exportwalze: »Wir sind besorgt wegen der globalen Ungleichgewichte.« Berlin aber korrigiert seinen Kurs nicht – und zwingt die Länder Südeuropas, zur Vermeidung des Schuldenkollapses das deutsche Austeritätsmodell nachzuahmen.

Panikattacke

Anfang Dezember hatte sich allerdings auch in der Bundesrepublik ein wenig Panik breitgemacht. Anlaß war das italienische Verfassungsreferendum. Als sich kurz vor der Abstimmung deutlich abzeichnete und am Abend des 4. Dezember dann klar war, daß Ministerpräsident Matteo Renzi verloren hatte und kaum um den Rücktritt herumkommen würde, drohte die Staats- in eine akute Finanzkrise umzuschlagen. Wieso? Es gab Probleme mit den italienischen Banken. Die saßen auf »faulen« Krediten, also Darlehen, deren Rückzahlung kaum oder nicht mehr zu erwarten ist. Noch im Jahr 2009 war das kein Problem gewesen: Die Gesamtsumme der Kredite, deren Rückzahlung nicht mehr zu erwarten war, hatte damals in Italien rund 60 Milliarden Euro betragen – nicht wenig, aber für die Banken des Landes durchaus verkraftbar. Dann kam die Euro-Krise, und vor allem kamen die Kürzungsdiktate, die auch Italien verarmen ließen. Das trieb zahlreiche Kleinunternehmer in die Insolvenz und viele private Kreditnehmer wurden arbeitslos und/oder zahlungsunfähig.

Die Folge: 2016 beliefen sich die faulen Kredite auf 360 Milliarden Euro, fast ein Fünftel aller vergebenen Darlehen überhaupt und dreimal so viel wie im EU-Durchschnitt. Das ist auf Dauer nicht mehr tragbar. Besonders stark betroffen war die Traditionsbank Monte dei Paschi di Siena, die auf uneinbringlichen Krediten im Wert von rund 45 Milliarden Euro saß und dringend eine Kapitalaufstockung benötigte. Nur: Welcher Investor würde bereit sein, Milliarden in schwächelnde Banken eines Landes zu stecken, das seinerseits gerade in eine schwere Staatskrise getaumelt war?

Bislang hat sich die Kriseneskalation in Italien mit knapper Not abwenden lassen; ob das auch weiterhin gelingt, ist unklar. Und wenn es nicht klappt? Es besteht akute Ansteckungsgefahr für andere italienische Banken, darunter Unicredit, die faule Kredite im Volumen von 77 Milliarden Euro in ihren Büchern hat. Zu diesem Finanzkonzern wiederum gehört die Hypovereinsbank mit Sitz in München. Sollte es die erwischen, dann käme die Eskalation in Deutschland, dem Kernland des Euro, an. Und das mit kaum absehbaren Folgen. Bis das eintritt, schwärt die Krise weiter, sie schwärt und schwärt.