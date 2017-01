Wer wird denn da gewÃ¤hlt?

Frank-Walter Steinmeier: Architekt der Agenda 2010

Die Vita eines künftigen Bundespräsidenten

1956 ge­bo­ren in Det­mold als Sohn ei­nes Tisch­lers und ei­ner Fa­brik­ar­bei­te­rin

1975 Ein­tritt in die SPD

1976 – 1986 Jura- und Po­li­to­lo­gie­stu­di­um in Gießen, Mit­glied der JUSO-Hoch­schul­grup­pe, Mit­ar­beit in AStA und lin­ker Fach­zeit­schrift, der er 1984 die Zu­sam­men­ar­beit aufkündigt.

1986 – 1991 wis­sen­schaft­li­cher Mit­ar­bei­ter an der Uni Gießen

1991 Pro­mo­ti­on zum Dr. jur. mit der Ar­beit „Bürger ohne Ob­dach“

1991 Re­fe­rent für Me­di­en­recht und Me­di­en­po­li­tik in der Nie­dersäch­si­schen Staats­kanz­lei un­ter Ger­hard Schröder (Mi­nis­ter­präsi­dent 1990 – 1998)

1993 – 1998 Lei­ter des persönli­chen Büros der Staats­kanz­lei von G. Schröder in Nie­der­sach­sen

1998 – 1999 Staats­se­kretär im Bun­des­kanz­ler­amt und Be­auf­trag­ter für die Nach­rich­ten­diens­te

1999 – 2005 Chef des Bun­des­kanz­ler­am­tes. Während die­ser Zeit Stra­te­ge und trei­ben­de Kraft im Hin­ter­grund bei Ent­wurf und Um­set­zung der Agen­da 2010. Rich­tet die nichtöffent­li­che „Steue­rungs­grup­pe“ für das „Bünd­nis für Ar­beit“ ein, mit Ber­tels­mann-ge­spon­ser­ter Ar­beits­grup­pe Bench­mar­king/Pro­jektbüro Bench­mar­king, wo er The­sen für die Hartz-Ge­set­ze aus­ar­bei­ten lässt. Aus­gewählte rech­te Repräsen­tan­ten der DGB-Ge­werk­schaf­ten wer­den da­bei im­mer ein­ge­bun­den.

2005 – 2009 Bun­des­mi­nis­ter des Auswärti­gen

2007 – 2009 Vi­ze­kanz­ler der 1. Re­gie­rung Mer­kel. Stein­mei­er spricht sich für die „Ren­te mit 67“ aus, lehnt ei­nen frühen Bun­des­wehr­ab­zug aus Af­gha­nis­tan ab. Im Fall Mu­rat Kur­naz wird Stein­mei­er vor­ge­wor­fen, eine vom Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­um der Ver­ei­nig­ten Staa­ten und der CIA be­reits im Sep­tem­ber 2002 in Aus­sicht ge­stell­te mögli­che Über­stel­lung des in Deutsch­land ge­bo­re­nen und auf­ge­wach­se­nen türki­schen Staatsbürgers Mu­rat Kur­naz aus der Haft auf der US-ame­ri­ka­ni­schen Mi­litärba­sis Guantánamo-Bucht nicht an­ge­nom­men zu ha­ben, wes­we­gen sich der so­ge­nann­te BND-Un­ter­su­chungs­aus­schuss ein­schal­te­te. Der Un­ter­su­chungs­aus­schuss geht auch der Fra­ge nach, ob die Re­gie­rung Schröder 2003 trotz ih­rer Ab­leh­nung des Irak-Kriegs die­sen durch eine Ko­ope­ra­ti­on des Bun­des­nach­rich­ten­diensts (BND) mit ame­ri­ka­ni­schen Stel­len un­terstützt hat. Der da­ma­li­ge Ge­heim­dienst­ko­or­di­na­tor Stein­mei­er be­trach­tet dies als Fehl­in­for­ma­ti­on. Führen­de US-Ge­neräle sag­ten im De­zem­ber 2008, dass BND-In­for­ma­tio­nen ent­schei­dend für den Kriegs­ver­lauf ge­we­sen sei­en. Op­po­si­ti­ons- und auch Uni­ons­po­li­ti­ker im Un­ter­su­chungs­aus­schuss se­hen den Ver­dacht der we­sent­li­chen Ko­ope­ra­ti­on des BND als erhärtet an. Setzt kurz vor Ende der Le­gis­la­tur­pe­ri­ode mit der Zwei­drit­tel­mehr­heit der Großen Ko­ali­ti­on die „Schul­den­brem­se“ als Grund­ge­setzände­rung führend mit durch, wo­mit die so­zia­len Fol­gen der Agen­da ze­men­tiert wer­den sol­len.

Seit Sep­tem­ber 2009 Vor­sit­zen­der der SPD-Bun­des­tags­frak­ti­on

Im Ka­bi­nett Mer­kel 3 wird er wie­der Außen­mi­nis­ter. Er ver­folgt kon­se­quent die Li­nie des deut­schen Im­pe­ria­lis­mus: He­ge­mo­nie in der EU aus­bau­en zu­sam­men mit Frank­reich, ohne zunächst den US-Im­pe­ria­lis­mus zu ver­grämen. In die­sem Sinn hat er z.B. die bal­ti­schen Staa­ten (die er zwi­schen 2014 und 2016 6 mal auf­such­te) und Po­len zu zügeln, dass sie ge­genüber Russ­land nicht noch mehr zündeln. Da­her auch sei­ne schein­bar mäßigen­de Rol­le im Ukrai­ne-Kon­flikt. Sie ist nur dem Schein nach mäßigend, weil am Fakt, dass NATO und EU Russ­land auf den Leib rücken, nichts zurück­ge­nom­men wird.

Während Grie­chen­land von den deut­schen und französi­schen Großban­ken und ih­ren Vorkämp­fern aus IWF, Eu­ropäische Zen­tral­bank und EU-Kom­mis­si­on aus­ge­quetscht wird, springt ih­nen Stein­mei­er bei, in­dem er erklärt, dass alle Re­pa­ra­ti­ons­ansprüche aus der deut­schen Be­sat­zung ein für alle Mal geklärt und die An­ge­le­gen­heit ab­ge­schlos­sen sei.

In Frank­reichs Fußstap­fen zunächst fasst der deut­sche Im­pe­ria­lis­mus mehr und mehr in Afri­ka Fuß. Stein­mei­er un­terstützt das Ein­grei­fen im Su­dan, in So­ma­lia, in Mali, in der Zen­tral­afri­ka­ni­schen Uni­on. In Li­by­en hat er sich als Ver­mitt­ler ver­sucht.

Das Ein­grei­fen in Sy­ri­en wird von Stein­mei­er grundsätz­lich un­terstützt. Er ver­such­te sich u.a. auch als Ei­ni­ger der Op­po­si­ti­on ge­gen die As­sad-Re­gie­rung. Er un­terstützte das mi­litäri­sche Ein­grei­fen von Sau­di-Ara­bi­en im Je­men. Ge­gen die Maßnah­men, die aus die­sen Kon­flik­ten flie­hen­den Men­schen vor ih­rem „Ein­drin­gen“ in Eu­ro­pa und Deutsch­land ab­zu­hal­ten, ist Ein­spruch von Stein­mei­er nicht be­kannt ge­wor­den. Fron­tex, Zäune bau­en an den Gren­zen, der Deal mit der Türkei – al­les das fällt auch in die Zuständig­keit des deut­schen Außen­mi­nis­ters.

Ge­gen die­ses mörde­ri­sche Still­hal­ten und Ru­hig­blei­ben an ver­ant­wort­li­cher Stel­le ver­blasst auch der mensch­li­che An­stand, den Stein­mei­er zeig­te, als er sei­ner Frau eine Nie­re ge­spen­det hat.

Im No­vem­ber wird Stein­mei­er auch von den Schwar­zen als Kan­di­dat für das Amt des Bun­des­präsi­den­ten vor­ge­schla­gen – verständ­lich an­ge­sichts unüber­seh­ba­ren Ver­diens­ten für die deut­sche Bour­geoi­sie.

KAZ-Frak­ti­on „Aus­rich­tung Kom­mu­nis­mus“