Kapitalismus ist RÃ¼ckschritt

Auf Ein­la­dung der Kom­mu­nis­ti­schen Par­tei Grie­chen­lands, KKE, kamen am 23. Ja­nu­ar 41 kom­mu­nis­ti­sche und Ar­bei­ter­par­tei­en aus 32 Län­dern in Brüs­sel zu­sam­men, um an­läss­lich des 100. Jah­res­ta­ges der Ok­to­ber­re­vo­lu­ti­on Schlüs­se aus Sieg und Nie­der­la­ge des So­zia­lis­mus in Eu­ro­pa zu zie­hen.

Die Schil­de­rung der Ver­tre­ter der kom­mu­nis­ti­schen und Ar­bei­ter­par­tei­en aus dem Ge­biet der ehe­ma­li­gen So­wjet­uni­on mach­ten deut­lich, wie groß der mit der Kon­ter­re­vo­lu­ti­on ver­bun­de­ne Rück­schritt ist. Wich­ti­ge Er­run­gen­schaf­ten des So­zia­lis­mus – Be­sei­ti­gung der Ar­beits­lo­sig­keit, kos­ten­lo­se Ge­sund­heits­ver­sor­gung und Zu­gang zu um­fas­sen­der Bil­dung für alle – sind gründ­lich be­sei­tigt wor­den. Der für die DKP ge­hal­te­ne Bei­trag wies dar­auf hin, dass das, was in der So­wjet­uni­on ge­währ­leis­tet war, in­zwi­schen weit­hin für un­fi­nan­zier­bar ge­hal­ten wird, ge­ra­de in einem so rei­chen ka­pi­ta­lis­ti­schen Land wie Deutsch­land. Dass „wir“ uns ein gutes Leben nicht leis­ten könn­ten, dies habe die Ok­to­ber­re­vo­lu­ti­on und in ihrer Folge der unter wid­ri­gen Be­din­gun­gen er­folg­te Auf­bau des So­zia­lis­mus wi­der­legt.

Der Ge­ne­ral­se­kre­tär der KKE, Di­mi­tris Kout­s­o­um­bas, schil­der­te kurz die Schlüs­se, die seine Par­tei aus der Ana­ly­se der Ok­to­ber­re­vo­lu­ti­on und den Er­fah­run­gen der kom­mu­nis­ti­schen Be­we­gun­gen zieht. Dem­nach sieht die KKE einen ent­schei­den­den Bei­trag der Bol­sche­wi­ken unter Füh­rung Le­nins in der ent­schie­de­nen Kon­fron­ta­ti­on mit der So­zi­al­de­mo­kra­tie. Diese hät­ten sich unter Ver­let­zung ei­ge­ner Be­schlüs­se zu An­häng­seln ihrer je­wei­li­gen Bour­geoi­sie ge­macht.

Die Un­ter­wer­fung der Ar­bei­ter- und kom­mu­nis­ti­schen Be­we­gung unter jed­we­de Form bür­ger­li­cher Herr­schaft, sei es durch Teil­nah­me an oder To­le­rie­rung einer Re­gie­rung im Rah­men des Ka­pi­ta­lis­mus, sei nicht be­gründ­bar, so Kout­s­o­um­bas. Es gebe keine Bei­spie­le in der Ge­schich­te der in­ter­na­tio­na­len Ar­bei­ter­be­we­gung, in der linke Re­gie­run­gen nicht als Ma­nö­ver der Bour­geoi­sie zu wer­ten wären, der dem Zweck diene, einen dro­hen­den re­vo­lu­tio­nä­ren Auf­schwung zu bän­di­gen. Kom­mu­nis­ti­sche Par­tei­en hät­ten durch Un­ter­stüt­zung sol­cher Re­gie­run­gen trotz wohl­mei­nen­der Ab­sich­ten keine Mög­lich­keit zum Auf­bau des So­zia­lis­mus ge­schaf­fen. Auch er­reich­te Fort­schrit­te hät­ten nicht ge­hal­ten wer­den kön­nen, wie die Er­fah­rung zeige.

Im Bei­trag der Fort­schritts­par­tei des ar­bei­ten­den Vol­kes Zy­pern, AKEL, wurde dem ent­ge­gen­ge­hal­ten, dass ge­ra­de die Er­fah­rung der Ok­to­ber­re­vo­lu­ti­on zeige, dass Kom­pro­mis­se und die Bil­dung von Al­li­an­zen not­wen­dig seien, um Fort­schrit­te auf dem Weg zum So­zia­lis­mus zu er­zie­len. Die Her­aus­for­de­rung be­ste­he darin, zwi­schen ak­zep­ta­blen und nicht trag­ba­ren Kom­pro­mis­sen zu un­ter­schei­den.