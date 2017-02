Protest gegen die Kriegstreiber in MÃ¼nchen

17. Februar 2017 Vom 17. bis 19. Februar 2017 versammeln sich in München die politischen, wirtschaftlichen und militärischen Machteliten, die Hauptverantwortlichen für die Kriege der NATO-Staaten, für die weltweite Armut und zunehmende Zahl von Flüchtlingen, denen die Existenzgrundlagen in ihren Heimatländern zerstört wurden. Auf der »Sicherheitskonferenz« (Siko) geht es weder um die Sicherheit für die Menschen auf dem Globus, noch um die friedliche Lösung von Konflikten. Schon die Bezeichnung der Tagung ist purer Etikettenschwindel. Im Bayerischen Hof geht es um die weitere Existenz der Kriegsallianz NATO und um die weiter Aufrüstung Deutschlands und der EU. Dagegen gehen wir auf die Straße: Gegen die Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen und die nukleare Komplizenschaft Deutschlands mit den USA.

Gegen eine Politik der Konfrontation gegenüber Russland, China und den Iran.

Gegen alle Auslandseinsätze der Bundeswehr und deutsche Rüstungsexporte.

Gegen mörderische Flüchtlingspolitik Deutschlands und die Abschottung der EU, die tausende Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken lässt. Großdemonstration gegen die NATO-Kriegstagung Samstag, 18. Februar 2017, Stachus/Karlsplatz, München ab 12:30 Uhr Vorprogramm mit „Sleepwalker Station“ und Sepp Raith

13:00: Auftaktkundgebung mit Wolfgang Blaschka (Moderation), Walter Listl, Sprecher des Aktionsbündnisses, Narges Nasimi, Sprecherin von »Refugee Struggle for Freedom« und Lisa Fitz, Kabarettistin und Schauspielerin 14:00 Uhr:

Umzingelung des Tagungsortes der NATO-Kriegs-Strategen. Demonstration über Lenbachplatz, Platz der Opfer des Nationalsozialismus, Odeonsplatz zum Marienplatz. Protest-Kette durch die Fußgängerzone über Neuhauser-Str., Kaufingerstr. zum Marienplatz – angeführt von der Trommlergruppe »Münchner Ruhestörung« Schlußkundgebung auf dem Marienplatz

Vorprogramm ab 14:30 mit der Politrockband »de Ruam«

15 Uhr Kundgebung mit Claus Schreer (Moderation), Sevim Dagdelen, MdB – Die Linke, Eugen Drewermann, Theologe, Ludo Vici & Friends präsentieren ihr Antikriegs-Poem, Perquist Melancholia, Rapper, Mattia Caroli & Fiori del Male, Musikband aus Italien Weitere Informationen: sicherheitskonferenz.de