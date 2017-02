Tarifergebnis Geld- und Wertbranche erzielt

ver.di

In der vierten Verhandlungsrunde ist am frühen Mittwochmorgen (1. Februar 2017) nach 17 Stunden Verhandlungen ein Tarifergebnis für die rund 11.000 Beschäftigten der Geld- und Wertbranche erzielt worden. Die Einigung mit den Arbeitgebern sieht bei einer zweijährigen Laufzeit Erhöhungen zwischen 80 Cent und 1,40 Euro in der Stunde vor. Die Erhöhungen liegen in den zwei Jahren zwischen 4,9 und 12 Prozent.

„Nur dank der engagierten Warnstreiks ist es gelungen, den Arbeitgebern noch einmal mehr abzuringen, als diese zuletzt angeboten hatten“, sagte ver.di-Verhandlungsführer Volker Nüsse.

Über das vorläufige Ergebnis werden die in der Branche beschäftigten ver.di-Mitglieder nun zur Abstimmung aufgerufen. Mit dem Arbeitgeber, der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW), ist eine Erklärungsfrist bis zum 17. Februar 2017 vereinbart. Bis zu diesem Zeitpunkt kann das Ergebnis von beiden Seiten widerrufen werden.