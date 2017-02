Unruhiges RumÃ¤nien

Mit offenkundiger Sympathie berichten die deutschen Mainstream-Medien über die Proteste in Rumänien. Was steckt dahinter? – Hier einige relevante Fakten:

Von Anton Latzo

Die anhaltenden Demonstrationen in Bukarest und in anderen Großstädten Rumäniens, die dem Drehbuch der „bunten Revolutionen“, die zum Beispiel in Georgien und in der Ukraine organisiert wurden, folgten, wurden zu einer Gefahr für die Stabilität des Landes und der Region.

Der Anlass war die Verabschiedung von Verordnungen der neu gewählten Regierung zu einer Teilamnestie und zu Veränderung von Rechtsvorschriften bei der Bekämpfung der Korruption. Der Staatspräsident, die Opposition und die Demonstranten beschuldigten die Regierung, mit den Verordnungen verurteilte eigene Leute entlasten zu wollen. Sie unterstellten, die sozialdemokratische Regierungspartei und die neugewählte Regierung wollen den Reformprozess rückgängig machen.

Der zu Überparteilichkeit verpflichtete Staatspräsident Klaus Johannis, der von der jetzigen liberalen Opposition ins Amt gehoben wurde, hat selbst an den Demonstrationen gegen die Regierung teilgenommen. Die mit den Wahlen vom Dezember 2016 abgelöste Technokraten-Regierung, die von einem ehemaligen EU-Kommissar geführt wurde, bezeichnete er aber wiederholt als „meine Regierung“.

Im gegenwärtigen Rumänien stehen sich zwei politische Lager gegenüber. Das ist einmal die Sozialdemokratische Partei, die die Wahlen vom Dezember 2016 gewonnen hat, die nationalen Interessen des Landes favorisiert, gemeinsam mit einer liberalen Partei eine neue Regierung gebildet hat, die vom Verband der Ungarn in Rumänien toleriert wird.

Auf der anderen Seite sind zwei Gruppen, die gemeinsam dem ausländischen Kapital mit seinen geopolitischen und antirussischen Konzepten verpflichtet sind.

Zu der einen Gruppe gehören die proamerikanischen Kräfte, die vor allem seit der Wahl von Traian Basescu zum Staatspräsidenten vor mehr als 10 Jahren ihre Positionen in Wirtschaft und politischen Strukturen (Justiz, Geheimdienste) ausgebaut haben.

Die zweite Gruppe wird vom jetzigen Staatspräsidenten Klaus Johannis repräsentiert und ist auf Ausbau deutscher Positionen in Rumänien ausgerichtet.

Sie stehen in Konkurrenz zueinander, haben aber Gemeinsamkeiten bei der Bekämpfung des Konzepts der regierenden Sozialdemokratie.

Der neue deutsche Botschafter in Bukarest unterstützte noch vor seiner Akkreditierung die auch von Johannis vertretenen Losungen der Demonstranten durch eine Stellungnahme in den Medien. Er forderte den Weg der Reformen weiter zu gehen und sie unwiderruflich zu machen. Er konnte sich auf die Bundeskanzlerin berufen, die in einem Telefonat mit Johannis (27.01.2017) diesen ihrer „vollen Unterstützung bei der konsequenten Fortsetzung des Antikorruptionskurses“ versicherte.

Der Botschafter der USA in Rumänien hat ebenfalls in den Medien erklärt: „Die Proteste sind sehr begeisternd. … Ich appelliere in meiner offiziellen Eigenschaft als Botschafter der USA, dass Rumänien den Kampf gegen Korruption fortsetzt. Das ist die Haltung, die die USA mit Nachdruck unterstützen.“

Eine wichtige Rolle spielten NGO’s und von György Sörös finanzierte Strukturen der „Zivilgesellschaft“.

Die Demonstrationen sind Ausdruck der ökonomischen und politischen Instabilität. (Vgl. UZ vom …) In dieser Situation geht es um die Absicherung der Kontrolle über das Funktionieren des rumänischen Staates und seiner wichtigsten Institutionen, wie Geheimdienst, Justizapparat.

Den ausländischen Mächten, vor allem EU/Deutschland und USA, geht es um die Absicherung ihrer Interessen, die in der Zwischenzeit auch innenpolitisch die entscheidenden Weichen stellen. Es geht um die Absicherung der Möglichkeiten zur Verwirklichung der geopolitischen Interessen der USA und Deutschlands in dieser Region, an der Grenze zu Russland und zur Ukraine bzw. auf dem Weg nach dem Nahen Osten und Mittelasien.

Das ist teilweise ein gemeinsames Anliegen. Aber gleichzeitig will jede Seite den Konkurrenten ausschalten. Das Problem besteht darin, dass angesichts der Widersprüche in den Interessen, jede dieser Mächte den eigenen Vertreter an entscheidender Stelle positioniert haben möchte. Es vermengen sich Anliegen und Widersprüche der Neureichen und zuverlässigen Statthalter in Rumänien mit den Interessen und auch mit den Widersprüchen der ausländischen Mächte.

Nach dem Wahlsieg der Sozialdemokratischen Partei mussten die innere Reaktion und die USA bzw. Deutschland befürchten, dass ihre Möglichkeiten, den errungenen Einfluss im Lande zu sichern bzw. auszubauen, gefährdet sind. Dabei hat der Vorsitzende der regierenden sozialdemokratischen Partei nur erklärt, dass seine Partei jetzt eine Politik verfolgen will, die den Übergang Rumäniens zum Status eines „normalen Landes“ gestattet. Die neue Regierung stellt also nicht die jetzige Ordnung in Frage, sie will nur eine Politik ersetzen, die zum Verlust der nationalen Kontrolle über die Wirtschaft und die politischen Entscheidungsprozesse zugunsten westlicher Mächte geführt hat.

Unabhängig von Demonstrationen, die Probleme bleiben. Es droht die Anarchie!