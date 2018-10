Sag mir, wo du stehst

Zu #aufstehen und zur antimonopolistischen Strategie der DKP

Als die Website der Initiative #aufstehen Anfang August online ging, konnte sie nach nur drei Tagen über 50.000 Interessenten verzeichnen. Einen Monat später waren es bereits mehr als 100.000. Inzwischen ist die 150.000-Marke längst geknackt. Gleichzeitig hört man von lokalen Gründungsinitiativen, die vor Ort erste Kennenlerntreffen organisieren. Allein in München etwa kamen 150 Teilnehmer. Zusammengenommen ein beachtenswertes Statement, das Hoffnung macht.

Es scheint die These der Initiatoren der Sammlungsbewegung zu bestätigen, wonach es in unserem Land eine breite Mehrheit für eine soziale und friedliche Politik gibt, die gegenwärtig jedoch weder im Parlament, noch im öffentlichen politischen Diskurs abgebildet ist. Diese Mehrheit zu mobilisieren und ihr eine Stimme zu geben, ist das erklärte Ziel von #aufstehen. Denn, so schlussfolgern die Initiatoren, diese Mehrheit werde „entweder auf demokratische Weise Druck auf festgefahrene Strukturen in Politik, Wirtschaft und Medien ausüben – oder ihre Vertreter werden sich weiter in Richtung extreme Rechte orientieren“ [1]. Und an andere Stelle heißt es: „Wir meinen, dass die Fixierung auf das Thema Flüchtlinge der falsche Ausdruck einer Wut ist, die sich in ganz anderen Bereichen des Lebens angesammelt hat“ [2].

Dialektik des Klassenkampfes

Bereits in diesen wenigen Worten kommt eine antifaschistische Analyse zum Ausdruck, die über weitaus mehr Klarheit verfügt, als z.B. im gesamten Aufruf der Anti-AfD-Kampagne „Aufstehen gegen Rassismus“ zu finden ist [3]. Hier und in vergleichbaren Pamphleten wird nicht etwa die Offensive des Monopolkapitals zur Hauptgefahr für Demokratie und Frieden in unserem Land erklärt, sondern eine bestimmte Form des Protests gegen die Folgen dieser Offensive, die oftmals etwas vorschnell als „rassistisch“ etikettiert wird.

Anders hingegen die Initiative #aufstehen: „Wir wollen uns nicht damit abfinden, dass Unzufriedene in die Arme der AfD getrieben werden, weil sie sich bei allen anderen nicht mehr verstanden fühlen. Viele wählen die AfD aus Protest, das sind keine Rassisten, sondern Menschen, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlen“ [4].

Was Wagenknecht hier für die Wahlerfolge der AfD analysiert, gilt genauso auch für die Pegida-Bewegung oder die erschreckende Dynamik der jüngsten Ereignisse in Chemnitz oder Köthen. Es handelt sich bei diesen Phänomenen in ihrer ganz überwiegenden Mehrheit nicht um den Ausdruck eines kohärenten, geschlossen rassistischen Weltbildes (womit nicht gesagt ist, dass es das nicht auch gibt), sondern um etwas, das z.B. der marxistische Sozialwissenschaftler Werner Seppmann als „‚symbolische‘ Akte“ bezeichnet, „mit denen Benachteiligte und Verunsicherte auf ihre Probleme aufmerksam machen wollen, die nach ihrem Eindruck von keiner politischen Gruppierung mehr aufgegriffen werden“ [5].

Der französische Soziologe Didier Eribon bezeichnet sie daher sogar als eine Art „politische Notwehr der unteren Schichten“ [6] und verweist damit auf eine gewisse Dialektik des Klassenkampfes: Wenn die Unzufriedenen nicht zu ihrem Recht kommen, verlangen sie zumindest zu ihrem Ausdruck zu kommen. Angesichts der gegebenen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse liegt es recht nahe, dass dabei vermehrt solche Ausdrucksformen gewählt werden, die zwar der Form nach gegen „die da oben“ gerichtet sind, aber nicht nach ihrem Inhalt. Sie richten sich dann gegen eine Kultur der Angepasstheit, gegen Political Correctness oder andere gemeinhin als „anständig“ erachtete Umgangs- und Verkehrsformen – bis hin zu Versuchen, die eigene Handlungsfähigkeit durch rassistische Ausgrenzungen oder anderen Formen der Diskriminierung zu erhalten.

Antifaschistische Strategie…

Während der linksliberale Mainstream vor dieser Dialektik die Augen verschließt und hilflos lediglich die Symptome zu bekämpfen sucht, adressiert die #aufstehen-Bewegung hingegen die Ursachen des Problems, die „einen Nährboden für Hass und Intoleranz“ schaffen, wie es im Gründungsaufruf heißt. Den Ausgangspunkt bildet dabei die Anerkennung der misslichen sozialen Lage der Unterdrückten. Davon ausgehend richtet sie den Hauptstoß gegen die herrschende Politik der Regierung – gegen die NATO-Kriegspolitik, gegen die Agenda 2010 und gegen Privatisierungen in den Kommunen – statt gegen diejenigen, die unter dieser Politik leiden.

In der Wucht der Kritik, die der #aufstehen-Bewegung von allen Seiten entgegenschlägt, spiegelt sich somit nicht zuletzt auch ein Richtungsstreit darüber, wie man dem Aufstieg der AfD effektiv entgegentreten kann. Reicht es, lediglich um eine vermeintlich antirassistische Hegemonie in der Gesellschaft zu ringen, die von einem bewusst klassenindifferenten breiten Bündnis getragen wird, und durch Manifestationen eines erneuten „Aufstands der Anständigen“ ein gesellschaftliches Klima zu errichten sucht, in dem jede Art von unangepassten Äußerungen tabuisiert und ihre Träger ausgegrenzt werden (worauf u.a. die Kampagne Aufstehen gegen Rassismus hinausläuft)? Oder aber ist es nötig, den Versuch zu unternehmen, die Massen für die Durchsetzung sozialer und friedenspolitischer Forderungen gegen die herrschende Politik des Sozialkahlschlags und der Unterstützung der NATO-Kriegspolitik zu mobilisieren?

… zwischen sozialer Ausgrenzung

In dieser Frage des Richtungsstreits kann es nur eine richtige Antwort geben. Denn mit einer Strategie der Tabuisierung und des ausgrenzenden Fingerzeigs (#WirSindMehr) wird lediglich genau jene soziale Spaltung reproduziert, gegen die sich die symbolischen Akte politischer Notwehr der sich selbst als unterdrückte Minderheit Empfindenden richten. Nicht nur, dass so lediglich die Wirkung statt der Ursache bekämpft wird. Es wird die Ursache des Problems sogar noch verstärkt: Das Gefühl sozial „abgehängt“ zu sein sowie von Unverstandenheit und fehlender Anerkennung der eigenen Not wird unweigerlich bestätigt – bei gleichzeitigem Ausbleiben einer alternativen Handlungsmöglichkeit zur Überwindung der Ohnmacht. Das wird nicht zuletzt auch von jenen, in ähnlicher sozialer Lage, genauestens registriert, die sich noch (!) von der gesellschaftlichen Ächtung einschüchtern lassen und ihren Unmut über die Regierung bisher nicht auf diese unerwünschte Weise zum Ausdruck bringen.

Genau hierin besteht das Dilemma des „hilflosen Antifaschismus“: Er verbaut sich jede Gelegenheit, den Unterdrückten eine glaubhafte Handlungsalternative anzubieten, weil er mit den Verursachern der Unterdrückung gemeinsame Sache macht – und zwar, indem er sich eben nicht zu den Ursachen des Problems verhält, sondern nur zu seiner Wirkung. Indem er darum bemüht ist, diese Wirkung einzudämmen, bedient er wiederum das Interesse der Verursacher an der Erhaltung der Stabilität ihres Herrschaftssystems. Diese Strategie läuft damit eher auf eine Art „verlängerter Arm der Polizei“ hinaus, als auf eine effektive antifaschistische Gegenwehr. Zudem lässt sie sich instrumentalisieren für die Taktik der Herrschenden, vermittels „der propagandistischen Abgrenzung des neoliberalen Parteienblocks zum Rechtspopulismus… die schleichende Entwicklung vom autoritären Sicherheitsstaat“ zu kaschieren, wie wir sie auf unserem 22. Parteitag analysiert haben [7].

Insgesamt unterliegt diese Variante antifaschistischer Strategie dem Irrtum, anzunehmen, der Faschismus käme von den Faschisten, statt vom Monopolkapital [8]. Infolgedessen wird die Kritik an „denen da oben“ den Rechten überlassen, die dann mit ihrer Politik gegen Sündenböcke vermeintliche Lösungen im Sinne restriktiver Handlungsstrategien anbieten können.



… und demokratischem Reformkampf

Dagegen bietet die Orientierung auf die Erkämpfung von Reformen auch den Verunsicherten und Abgehängten eine alternative Ausdrucksform für ihre Unzufriedenheit – und vor allem eine effektive alternative Handlungsmöglichkeit gegenüber den Sündenbockmanövern der Rechten. Ganz im Sinne einer antimonopolistischen Strategie werden hier antifaschistische Kräfte darauf orientiert, die Angriffe des Monopolkapitals abzuwehren, in seine Verfügungsmacht einzugreifen und somit die Kampfbedingungen für die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten zu verbessern. Damit birgt diese Strategie zudem das Potenzial, unmittelbar an die Machtfrage heranzuführen. Denn in der gegenwärtigen, zugespitzten Krisensituation muss davon ausgegangen werden, dass jede sozial- oder friedenspolitische Forderung, die die Verfügungsmacht der Monopolbourgeoisie innen- oder außenpolitisch auch nur minimal einschränkt, bereits die engen Verteilungsspielräume und strategische Beweglichkeit des imperialistischen Staatsapparats überfordern kann.

Die Gefahr: Mitte-Rechts-Eskalation

Genau dies zu verhindern oder im Ernstfall auch kompensieren zu können, ist wiederum die „besondere geschichtliche Funktion“ einer jeden faschistischen Bewegung [9] und nicht zuletzt der politische Zweck, den u.a. die AfD aktuell erfüllt. Sie dient dazu, das aus der permanenten Verletzung der Interessen der nicht-monopolistischen Schichten entstehende Protestpotenzial im Sinne des Monopolkapitals zu reintegrieren – allerdings im Rahmen einer alternativen Integrationsstrategie, die nicht mehr einer im Lenin’schen Sinne „liberalen“ Herrschaftslogik folgt, sondern in neuer Qualität auf Repressionen setzt.

In dieser Funktion mobilisieren rechte Sammlungsbewegungen wie die AfD Wählerstimmen sowie die Massen im Netz und auf der Straße, um diese gegen die Regierung in Stellung zu bringen und Druck auszuüben – wie es ihr aktuell z.B. in der Flüchtlingsfrage gelingt. Und zwar durchaus erfolgreich, wie etwa der Vorstoß von Seehofer für eine repressive Migrationspolitik gezeigt hat: Die permanente Abschiebedrohung und die Schikanen der Behörden machen die Hunderttausenden vor imperialistischer Aggression geflüchteten Syrer, Afghanen und Iraker zu einem eingeschüchterten, recht- und wehrlosen Heer von Billigarbeitskräften. Dies verschärft nicht zuletzt die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, was wiederum zu einer Zunahme von Unsicherheit sowie zu einer entsprechenden Unzufriedenheit mit der Regierung führt und dann erneut von der AfD aufgefangen werden kann. Damit kann dann die Eskalationsspirale von neuem beginnen. Reinhard Opitz hat sie deshalb einmal hilfsweise als eine „Mitte-Rechts-Eskalation“ bezeichnet und analysierte damit den Untergang der Weimarer Republik [10].

Mit diesem Mechanismus lassen sich die verschiedenen „Vorbereitungsetappen“ einer faschistischen Diktatur, vor denen uns der Dimitroff seiner Zeit gewarnt hat, freilich nicht allein begründen; jedoch ist davon auszugehen, dass seine Relevanz im Zuge zunehmender gesellschaftlicher Widersprüche größer werden wird.

#aufstehen für eine antifaschistische Handlungsalternative…

Wer dieses bedrohliche Potenzial der gegenwärtigen Eskalationsspirale richtig einzuschätzen weiß, ist z.B. der marxistische Politikwissenschaftler Ingar Solty von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er warnt eindringlich vor einer „historisch äußersten Gefahrensituation“ im Sinne eines drohenden faschistischen Übergangs: „Mit der Austeritäts- und Kriegspolitik der Herrschenden, die in Gestalt der europäischen Binnenmigration und Flüchtlingsaufnahme Wasser auf die Mühlen der äußersten Rechten ist, sind die Verhältnisse mittlerweile so ins Arge geraten und ist die Barbarisierung in einer Weise zu einer realistischen Bedrohung geworden, dass die Linke die Machtfrage stellen muss“ [11].

Infolge seiner Analyse bezieht sich Solty positiv auf den „linken Cäsarismus“, womit er die Sammlungsbewegungen von Corbyn in Großbritannien oder Sanders in den USA meint und wozu er auch die entstehende Sammlungsbewegung um Sahra Wagenknecht zählt. Der Erfolg dieser Sammlungsbewegungen sei nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, „dass die Volksmassen mit ihnen eine reale Alternative mit realen Auswirkungen auf ihr Leben verbinden“.

Es ist der Fokus auf genau solche realen Alternativen mit spürbaren Auswirkungen für die Mehrheit der nicht-monopolistischen Schichten, der auch die Sammlungsbewegung #aufstehen auszeichnet. Und genau dies ist es auch, was diese Sammlungsbewegung nicht zuletzt zu einer aussichtsreichen antifaschistischen Strategie in Deutschland machen könnte: Sie bietet eine Perspektive für die Stärkung eines demokratischen Protestpotenzials, das geeignet ist, den nur symbolischen Ausdrucksformen der Rechten eine effektive Handlungsalternative entgegenzusetzen, mit der Chance, wirklich etwas zu verändern und im Sinne der nicht-monopolistischen Schichten Verbesserungen herbeizuführen.

… und eine klare antimonopolistische Orientierung

Und auch in einem weiteren Punkt verspricht die linke Sammlungsbewegung einen riesigen Fortschritt: In unserem Leitantrag haben wir analysiert, dass es den bisherigen Widerstandsbewegungen gegen die Offensive des Imperialismus (wie z.B. gegen TTIP oder CETA) „noch an Klarheit über den wirklichen Gegner“ mangelt [12]. Demgegenüber stellt die Initiative #aufstehen eine neue Qualität dar.

Ihre Gegnerorientierung erinnert in erfrischender Weise an jene Klarheit, die man lange Zeit nur noch von Flugblättern der SDAJ und der DKP kannte. Nur ein Beispiel: „Für ein gerechtes Land nehmen wir den Kampf gegen die Privilegien der globalen Konzerne auf wie gegen die Superreichen, die ihre Steuern hinterziehen und zugleich alle Vorteile eines friedlichen Gemeinwesens beanspruchen. Wir glauben nicht länger dem Märchen, dass es allen besser geht, wenn zuerst die Reichen noch reicher geworden sind“ [13].

Nun mögen diese Aussagen noch nicht in allen Feinheiten und bis ins kleinste Detail dem letzten Stand der marxistischen Klassen- und Imperialismusanalyse entsprechen. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, welchen Fortschritt an Klarheit selbst diese Unschärfen noch angesichts der Hegemonie des sog. “progressiven Neoliberalismus” darstellen [14].

Erneuerung des linken Koordinatensystems

Vor diesem Hintergrund gleitet #aufstehen wie ein feiner Kamm durch den Wuschelschopf der Linken in unserem Land und zieht einen scharfen Scheitel zwischen zwei Lagern: Auf der einen Seite das Lager des Liberalismus und der kulturalistischen Identitätslinken, das sich im Bündnis mit dem Monopolkapital auf die Jagd nach den Feinden der „offenen Gesellschaft” (Popper) in den traditionellen und rückschrittlichen „Milieus“ der nicht-monopolistischen Schichten begibt. Und auf der anderen das Lager der konsequent klassenpolitisch orientierten Linken, das darauf orientiert, die nicht-monopolistischen Schichten für ihre Interessen und gegen das Monopolkapital zu mobilisieren, also das Lager des Sozialismus bzw. zumindest der klassischen Sozialdemokratie.

Damit ist nicht nur das Projekt der „Mosaiklinken“ endgültig vom Tisch [15], sondern das ganze bisherige Koordinatensystem der Linken wird runderneuert. Nicht mehr die Linie zwischen „Reformist vs. Revolutionär“, zwischen „Fundi vs. Realo“ bzw. „Regierungsbeteiligung oder nicht“ trennt nunmehr die Spreu vom Weizen – was sich eindringlich am Beispiel der eigenartigen Bündnisse studieren lässt, die sich z.B. innerhalb der Linkspartei mit Blick auf die Positionierung zu #aufstehen herausbilden. Die entscheidende Differenz ergibt sich nun aus der Frage: mit oder gegen das Monopolkapital?

Diese Schlussfolgerung ergibt sich nicht zuletzt aus der Analyse des Hauptwiderspruchs des staatsmonopolistischen Kapitalismus, wie wir sie auf unserem letzten Parteitag vorgenommen haben, nämlich dass „sich der Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit im Stamokap als Widerspruch zwischen Monopolkapital und Volksmassen“ entfaltet [16]. Das heißt nicht, dass die alten Trennungen im Koordinatensystem der Linken grundsätzlich obsolet geworden sind; sie gehen nur in der jetzigen Etappe des Klassenkampfes fehl, in der es unser allererstes strategische Ziel sein muss, „die Offensive des Imperialismus zu bremsen und zu stoppen und zu einer Politik des Friedens und der Abrüstung, zu demokratischem und sozialem Fortschritt zu kommen“ [17]. Eine Spaltung der antimonopolistischen Kräfte entlang der alten Trennlinien würde diesem Ziel entgegenstehen. Denn damit könnte das „qualitativ neue Niveau bei der Mobilisierung der Arbeiter und Angestellten in den Betrieben und Verwaltungen, der Erwerbslosen und Rentner, aller von der Demontage sozialer und demokratischer Errungenschaften Betroffenen“ sowie „ein neuer Aufschwung der Friedensbewegung und anderer demokratischer Bewegungen“ nicht erreicht werden, das wir bereits vor Jahren in unserem Parteiprogramm als notwendig eingeschätzt haben [18].

Aktuelle Fragen des Klassenkampfes…

Ausgehend von diesem neuen linken Koordinatensystem kommt es nun darauf an, in entscheidenden Fragen um Klarheit im Klassenkampf zu ringen. Dies betrifft nicht allein die antifaschistische Strategie. Und es betrifft auch nicht lediglich die Frage „offene Grenzen oder Begrenzung der Arbeitsmigration” [19].

Nicht ohne Grund ist #aufstehen aus einem grundlegenden und tiefgreifenden Zerwürfnis innerhalb der Linkspartei hervorgegangen. Worum es hier geht, sind umfassende inhaltlich-strategische Differenzen, die sich allesamt entlang der Trennlinie „mit oder gegen das Monopolkapital“ einordnen lassen. Sie betreffen etwa zentrale Orientierungen in der Politik der Sozialreform: Für den Ausbau des Sozialstaats im Sinne stabiler Sozial-, Renten- und Gesundheitskassen oder für die Verschärfung der Spaltung der Arbeiterklasse auf Basis eines bedingungslosen Grundeinkommens?

In der Friedenspolitik betreffen sie die konsequente Gegenwehr gegen den US-Imperialismus (als Haupttreiber der Kriegsgefahr) und seine Unterstützer in der deutschen Bundesregierung – ohne sich dabei von der Demagogie der AfD ablenken zu lassen, die es den Herrschenden erlaubt, „gerade auch linken Protest mit dem Verweis auf eine angebliche ‚Querfront‘ als ebenfalls borniert nationalistisch zu delegitimieren“, wie wir es in unserem Leitantrag gerade im Wissen um die reale Gefahr, die diese Spaltungsversuche gegenwärtig in der Friedensbewegung darstellen, formuliert haben [20]. Sie betreffen hier weiter auch die konsequente Ablehnung der NATO-Strategie zur Einkreisung Russlands (und Chinas), von der heute die Hauptkriegsgefahr ausgeht. Nicht zuletzt deswegen haben wir uns auf unserem Parteitag von der „Äquidistanzthese“ distanziert, „nach der die aggressive NATO-Strategie und die Art, wie Russland sich dagegen verteidigt, auf eine Stufe gestellt werden“ [21]. Der Linkspartei ist diese Abgrenzung z.B. nicht gelungen.

In der nationalen Frage geht es hingegen nicht nur um die Anerkennung und Verteidigung der nationalen Souveränität unterdrückter Völker, wie in Syrien. Es geht hier auch um die richtige Haltung in den imperialistischen Zentren selbst – etwa hinsichtlich der Einschränkung der nationalen Souveränität der Bevölkerung unseres Landes durch die grundgesetzwidrige Stationierung von US-Atomwaffen und -Militärbasen auf deutschem Boden. Dazu gehört auch, die Bedeutung des Nationalstaats als entscheidendes Terrain im Klassenkampf für soziale Reformen hervorzuheben – statt zur Desorientierung des Widerstands beizutragen, indem man behauptet, „dass es keinen Spielraum für linke Politik im Rahmen des Nationalstaats“ geben könne [22].

Gegen einen solchen nationalen Nihilismus ist es sehr löblich, wenn prominente Vertreter von #aufstehen etwa den anti-nationalen Charakter des deutschen Großkapitals kritisieren [23]. Mit dieser Orientierung müssen wir schließlich auch die EU-Frage stellen. Hier haben wir auf dem Parteitag die richtige Orientierung gegeben, wenn wir im Leitantrag klarstellen, dass sich die EU nicht „in ein Instrument für eine soziale und progressive Politik verwandeln“ lässt und betonen, dass hier „der Kampf gegen die Aufgabe nationaler Souveränität… mit der Perspektive eines Austritts aus der EU und der Eurozone zu führen“ ist [24].

… und die Rolle der DKP

Die DKP hat auf ihrem letzten Parteitag analysiert, dass die etablierten Parteien der bürgerlichen Demokratie an Integrationskraft verlieren und dass davon bislang vor allem die Rechtskräfte profitieren. Sie hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass die aktuelle Schwäche der antikapitalistischen Kräfte nicht bedeuten darf, auf den Kampf um demokratische und soziale Reformen zu verzichten: „Der Konfrontation mit der Macht des Monopolkapitals darf nicht ausgewichen werden, sondern auf sie muss orientiert werden“ [25].

Diese Analyse und diese Orientierung teilt die DKP unzweifelhaft mit den Initiatoren der #aufstehen-Bewegung. Und wir teilen das gemeinsame Ziel der Etablierung einer breiten außerparlamentarischen Bewegung für die sozialen und Friedensinteressen der Arbeiterklasse und der nicht-monopolistischen Schichten in unserem Land.

Im Leitantrag haben wir auch festgehalten, dass es unsere Aufgabe als Kommunistische Partei ist, z.B. den Zusammenhang zwischen Kapitalismus, Militarismus und Krieg zu vermitteln. Diese Aufgabe und auch andere Aufgaben, wie etwa die Vermittlung der Einsicht, dass es keine tiefgreifenden Veränderungen „ohne Eingriffe in die Macht und Eigentumsfrage des Großkapitals“ geben wird oder die Herausforderung, „die Selbsttätigkeit, Organisiertheit, Bewusstheit und Kampfkraft der heutigen unteren Klassen und Schichten“ zu stärken [26] – alle diese Aufgaben sind unsere Aufgaben im Klassenkampf; sind die Aufgaben der Kommunistinnen und Kommunisten und nicht ihrer sozialdemokratischen Bündnispartner im Kampf gegen das Monopolkapital. Und es gehört zu unserer Verantwortung gegenüber der Klasse und der Beanspruchung der Avantgarde-Rolle, dass wir gewissenhaft prüfen, inwiefern die #aufstehen-Bewegung ein geeignetes Feld ist, auf dem wir unserer Rolle und unseren Aufgaben gerecht werden können. Was wir aber nicht machen dürfen, ist, unsere Aufgaben im Klassenkampf zu verwechseln mit den Kriterien, anhand derer wir die #aufstehen-Bewegung bewerten, um sie dann als „reformistisch“ (oder schlimmeres) abzuqualifizieren. Dies käme einem Ausweichen vor unserer eigenen Verantwortung gleich.

Neuer Möglichkeitsraum für eine antimonopolistische Bewegung

Die bisherigen Ausführungen haben veranschaulicht, was den besonderen Charakter von #aufstehen auszeichnet. Auch wenn der Gründungsaufruf in vielen Aspekten sehr allgemein gehalten ist, zeichnen sich viele ihrer Initiatoren und Protagonisten in den gegenwärtig entscheidenden Fragen des Klassenkampfes durch eine große inhaltliche Klarheit aus. Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele dieser Fragen in der Bewegung selbst umkämpft sein werden (wie sie es innerhalb der DKP ja auch sind) oder darüber, dass es nicht zuletzt das Führungspersonal dieser Bewegung selbst ist, das Illusionen in den bürgerlichen Parlamentarismus hegt. Dennoch: #aufstehen eröffnet einen neuen Möglichkeitsraum für die Etablierung einer antimonopolistischen Bewegung in unserem Land – für den Kampf gegen Rechts und für eine Politik des Friedens und der Abrüstung, für demokratischen und sozialen Fortschritt. Die DKP täte gut daran, ihren Teil zur Realisierung dieses Möglichkeitsraums beizutragen, schon allein, um daraus für die kommenden Kämpfe zu lernen.

Mit unserer gegenwärtigen und erfolgreichen Orientierung auf das Sammeln von Unterschriften für die Kampagne der Friedensbewegung Abrüsten statt Aufrüsten haben wir einen realistischen Anknüpfungspunkt, um überall vor Ort mit unserer Erfahrung und Kompetenz den Interessenten von #aufstehen ein konstruktives Angebot zu machen, gemeinsam in die Aktion zu kommen und darüber hinaus zu lernen, unseren Aufgaben und unserer Rolle als Kommunistische Partei gerecht zu werden. Dabei geht es nicht darum, dieser Bewegung nur „hinterherzutraben“, sondern darum, selbstbewusst mit unseren eigenen inhaltlichen Positionen einzugreifen und um die richtige Orientierung in den aktuellen Fragen des Klassenkampfes zu ringen. Dies ist die Lehre, die wir als Partei aus der Auseinandersetzung mit dem Rechtsopportunismus um Mayer und Jürgensen in unseren eigenen Reihen zu ziehen haben – und nicht etwa, dass wir jetzt nur noch sektiererisch „unser eigenes Süppchen“ kochen.

Unser Vorteil gegenüber allen anderen, bürgerlich-fortschrittlichen oder sozialdemokratischen Kräften besteht darin, dass wir eben kein taktisches Verhältnis zum Reformkampf haben. Deswegen steht unser Engagement für den Aufbau und die Stärkung einer antimonopolistischen Bewegung eben auch nicht im Widerspruch zur Aufgabe der Stärkung der DKP. Im Gegenteil, es ist ein Weg genau dorthin. Oder hat etwa die erfolgreiche Sammlung von über 30.000 Unterschriften in knapp sechs Monaten für die Kampagne Abrüsten statt Aufrüsten zu einer Schwächung unserer Partei geführt? In diesem Sinne: #aufstehen, bitte.

